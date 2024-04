Everton, Deloitte cerca soci da affiancare a 777 Partners per concludere l'affare

L’affare 777 Partners-Everton non ha ancora trovato un esito positivo, che arriverebbe solo dopo il via libera della commissione indipendente della Premier League e del governo britannico. Anzi, con il passare delle settimane ad aumentare sono i dubbi intorno alla reale solidità economica del fondo statunitense che in Italia ha la proprietà del Genoa.

Come riporta Bloomberg, il principale consulente finanziario dell’Everton, Deloitte, ha iniziato a sondare il mercato per tutelare il possibile affare con 777 Partners, che ha trovato un accordo con Farhad Moshiri per una cifra intorno agli 800 milioni di euro. La strategia di Deloitte è quella di trovare un soggetto finanziario che voglia affiancare 777 Partners così da finalizzare l’affare. Questo porterebbe a un utilizzo di tempo molto più limitato rispetto alla ricerca approfondita di un nuovo acquirente per l’Everton, la cui situazione economica continua ad aggravarsi, soprattutto per l’esposizione economica verso soggetti terzi.

Inoltre, il club di Liverpool è ancora vincolato da un accordo di esclusiva con 777 Partners, e un nuovo soggetto dovrebbe comunque ricominciare l’iter procedurale da capo per acquisire la società, dovendo inoltre ottenere il via libera della Premier League, che, come visto in questi mesi, è tutt’altro che scontato. Si tratta comunque di una situazione in continua evoluzione, anche se 777 ha sempre ribadito di ottenere tutte le autorizzazioni per diventare il nuovo proprietario dell’Everton. In questo senso va letta la richiesta, accetta settimana scorsa, di avere più tempo per rimborsare MSP Capital. Questa tra l’altro è una delle condizioni poste dalla Premier per dare il proprio consenso all’affare Everton.

777 Partners ha già iniziato, di sua iniziativa, a tenere colloqui con soggetti finanziari per ottenere nuova liquidità per estinguere i debiti in scadenza. Fra questi c’è Blue Owl Capital Inc., con cui si era parlato di un prestito di 416,7 milioni di euro, di cui una parte era da destinare al nuovo stadio dei Tofees, che è una delle cause della difficile situazione finanziaria del club una volta che Moshiri ha deciso di ricorrere a numerosi prestiti visto che non ha più impiegato risorse proprie nemmeno per la gestione ordinaria del club.