Il Gruppo GEDI rinnova il Consiglio di Amministrazione e punta su giornalismo indipendente, intrattenimento di qualità e accelerazione dello sviluppo digitale.

Nel corso dell’Assemblea dei Soci di GEDI, che si è svolta oggi a Torino, sono stati nominati amministratori Marco Bassetti, Marco De Benedetti, Diyala D’Aveni, Francesco Dini, John Elkann, Turi Munthe, Carlo Perrone, Maurizio Scanavino e Umberto Tribuzio.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a seguito dell’Assemblea, ha confermato John Elkann come presidente e Maurizio Scanavino (AD della Juventus) nella carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale. Il CdA ha anche ringraziato i consiglieri uscenti Federico Marchetti, Tatiana Rizzante e Pietro Supino per l’impegno prestato in questi anni a favore del Gruppo.

L’azionista di controllo Exor ha inoltre comunicato di aver esercitato l’opzione per aumentare la propria partecipazione al 100% di GEDI, rilevando le quote di CIR S.p.A. e di Mercurio S.p.A. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2024.

Il presidente John Elkann ha commentato: «Il percorso compiuto da GEDI in questi anni ha permesso di definire con chiarezza le attività di una media company innovativa e sempre più digitale. GEDI garantisce un’informazione affidabile e libera da condizionamenti attraverso due grandi testate nazionali, che hanno ognuna una forte identità e uno stretto legame con i propri lettori. Il suo polo radiofonico, leader riconosciuto in Italia, e le crescenti attività nei social media offrono ogni giorno nuove occasioni di sviluppo, e grazie alla spinta del digitale coinvolgono un pubblico più ampio e giovane».