777 Partners, chiesto un prestito da 420 milioni per saldare i debiti

777 Partners, proprietario del Genoa e di altri sei club, oltre ad aver chiesto una proroga per il pagamento del finanziamento da 185 milioni di euro ottenuto da MSP Sports Capital, ha avviato dei colloqui con Blue Owl Capital Inc. per ottenere un prestito da 421 milioni che servirebbero anche per saldare il debito con MSP.

Come riporta lo statunitense Bloomberg, il prestito di Blue Owl servirebbe anche per fronteggiare le spese relative alla costruzione del nuovo stadio dell’Everton, che al momento è stato finanziato tramite fondi del club e del suo attuale proprietario Farhad Moshiri.

Al momento, però, non filtrano buone sensazioni sulle negoziazioni fra 777 e Blue Owl e questo metterebbe in grande difficoltà il fonda istituito da Steven Pasko e Josh Wander, chiamati a restituire il finanziamento di MSP entro il 15 aprile, se non verrà accettata la loro richiesta di proroga.

Inoltre, se MSP si rifiutasse di concedere più tempo a 777 Partners, e la Premier League accettasse l’offerta per il cambio di proprietà dell’Everton, ecco che ipoteticamente MSP potrebbe rivalersi per vedersi riconosciuto il proprio credito nei confronti di 777 diventando il proprietario legittimo del club inglese. 777 ha chiesto, per queste complicazioni, più tempo alla Premier League per soddisfare le richieste avanzate dalla commissione indipendente che deve dare ancora il via libera definitivo per il passaggio di proprietà del club inglese. Fine maggio è stata identificata dal fondo statunitense come la nuova scadenza.

MSP, che ha sede a New York, l’anno scorso aveva provato direttamente a investire nell’Everton, trovando però l’opposizione di Rights and Media Funding Limited, il maggior creditore del club e sui cui si sono concentrate le indagini della Premier League, che sta passando al setaccio i conti dei Tofees.