Luci a San Siro: un Derby di Milano dal sapore di Scudetto

La stracittadina milanese numero 239 potrebbe rimanere nella storia del calcio italiano. Il Milan per l’orgoglio, l’Inter per il titolo: ecco l’analisi del derby della Madonnina sul Football Players Exchange.

Le prestazioni degli atleti impatteranno sulla valutazione in piattaforma : sarà il campo a parlare, senza alcuna variazione per l’andamento del mercato. L’algoritmo di Wallabies , con circa 7.000 variabili , garantisce piena oggettività sulla quotazione dei giocatori e affidabilità per gli utenti.

I nerazzurri , d’altro canto, si apprestano a conseguire il tricolore e l’ambita seconda stella : “basterà” vincere contro i rivali cittadini per far partire la festa interista. Uno scenario “thrilling” in un San Siro che sarà, perlopiù, colorato di rossonero.

Scaramanzia a parte, il big match del lunedì sera di Serie A promette grandi emozioni per entrambe le tifoserie. I rossoneri , padroni di casa, cercheranno di rialzare la testa nei derby , con uno score particolarmente negativo nelle ultime stagioni: l’ultima stracittadina vinta risale al 3 settembre 2022 , con il successo per 3-2 in rimonta.

Un derby oltre i tre punti , con un possibile tricolore da assegnare. Non una prima volta per la stracittadina milanese. Il 4 maggio del 2008 il Milan campione del mondo di Ancelotti batteva l’Inter di Mancini per 2-1, posticipando di due giornate il 16esimo scudetto nerazzurro. Una situazione molto simile a quell’attuale.

Pioli per tenersi il Milan: tutto su Leao, Chuckwueze possibile sorpresa

Un’ossessione chiamata derby. Stefano Pioli non batte l’Inter da cinque incontri e la tifoseria rossonera non sembra proprio riuscire a digerirlo. La “manita” subita nel settembre scorso fa ancora male, a cui si somma l’eliminazione in semifinale di Champions League della stagione passata.

In vista della stracittadina, sul Football Players Exchange, il Milan può contare su otto giocatori disponibili, considerando l’infortunio di Pierre Kalulu.

Per invertire il trend e, perché no, guadagnarsi la conferma sulla panchina, Pioli punta molto sulla vecchia guardia: giocatori come Theo Hernandez (HER19), Ismael Bennacer (BEN04) e Rafael Leao (LEA10) che, con il mister parmigiano, hanno trascinato il Milan allo Scudetto di due stagioni fa.

Il terzino francese vive la stracittadina come una “corrida” e i precedenti duelli sulla fascia con Dumfries ne sono una dimostrazione. Il mediano ex Empoli sarà fondamentale per dare equilibrio alla squadra, reduce da tre gol subiti in casa del Sassuolo. Sarà il portoghese in maglia 10 il vero punto di riferimento degli attacchi rossoneri: 13 gol e 12 assist stagionali per il giocatore più quotato in campo (88,24 milioni), con tanta voglia di bissare la marcatura del derby d’andata.

Il jolly che non ti aspetti potrebbe, però, rispondere all’identikit di Samuel Chuckwueze (CHU21). Dopo una stagione di più bassi che alti, il nigeriano è reduce da prestazioni convincenti e insidia il compagno Pulisic per una maglia da titolare. Chissà che la trasferta di Roma possa influire sulle scelte, dall’inizio, di Pioli.

Inzaghi a caccia del primo Scudetto: la “vendetta” di Calhanoglu e il ritorno di Lautaro

Tre punti che significherebbero Scudetto. Il pareggio casalingo con il Cagliari ha complicato, leggermente, il destino interista: solo una vittoria porterebbe il tricolore a dipingersi di nerazzurro. Il Milan arriverà dalla trasferta romana del giovedì, con l’Inter che potrà contare su un’intera settimana di allenamenti al Suning Center.

In piattaforma, l’Inter avrà a disposizione dieci giocatori, tutti arruolabili.

I rientri dalla squalifica di Benjamin Pavard (PAV28) e Lautaro Martinez (LAU10) possono spostare gli equilibri: l’imprecisione della retroguardia interista, vista contro i sardi, potrebbe essere risolta dalla classe ed esperienza del francese; sul lato opposto del campo rientra “El Toro”, per aumentare il bottino di gol in Serie A e confermarsi capocannoniere, nonché calciatore nerazzurro dal valore più alto (67,51 milioni). Sono ben otto le marcature dell’argentino nel derby di Milano, due in più dell’eroe del Triplete Milito.

A centrocampo si deciderà tanto del big match del Meazza. La garra di Nicolò Barella (BAR23) servirà a contrastare il dinamismo dei due mediani rossoneri. A fianco dell’italiano, però, agirà il regista migliore di questa Serie 2023/24, che il derby non può che sentirlo particolarmente.

Hakan Calhanoglu (CAL20) vivrà una partita dentro la partita, con un finale che sarebbe epico. Vincere il campionato davanti agli ex-tifosi che, dal suo trasferimento lato opposto del Naviglio, lo hanno iscritto alla propria “lista nera”. Dal canto suo il turco ha smorzato la tensione, dicendo di volere «festeggiamenti tranquilli in caso di successo»: si vedrà se alle parole seguiranno i fatti ma, di certo, sarà un match diverso per il numero 20.

La Scala del Calcio è pronta ad ospitare una stracittadina d’eccezione, con il mondo del pallone sintonizzato su Milano. Tra certezze e sorprese, il Football Players Exchange ha delineato i suoi protagonisti annunciati: non resta che accedere alla piattaforma, effettuare l’iscrizione e iniziare a giocare come un vero trader sulla borsa dei calciatori.

Football Players Exchange: come funziona la piattaforma

Ma come funziona il Football Players Exchange di CSA? Per operare nella piattaforma l’utente deve accedere tramite desktop e convertire gli euro o criptovalute nei token CSAT, garantiti dal cambio fisso 1 a 1 e che potrà in qualsiasi momento prelevare dopo averli riconvertiti nuovamente in criptovalute. A quel punto potrà negoziare i calciatori che preferisce, puntando al rialzo o al ribasso delle quotazioni.

Come spiegato anche sul sito (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti: