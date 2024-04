Europa League, date e orari delle semifinali: il calendario completo

L’Europa League si prepara a tornare in campo con i quarti di finale di ritorno della manifestazione. Delle otto squadre attualmente rimaste in gioco, tre appartengono alla Serie A e cercheranno di giocarsi la conquista dell’ultimo atto. Atalanta, Milan e Roma cercheranno di arrivare fino alla finale, possibilmente una finalissima tutta italiana.

Calendario semifinali Europa League – Date e orari

Dopo i quarti toccherà alle semifinali, in programma tra poco meno di un mese. Le gare di andata si disputeranno il giovedì 2 maggio 2024, mentre le sfide di ritorno andranno in scena giovedì 9 maggio 2024. Il calcio d’inizio degli incontri è fissato sempre per le ore 21.00. Di seguito, il calendario completo della competizione:

Giovedì 2 maggio 2024, ore 21.00 – Semifinali di andata

Giovedì 9 maggio 2024, ore 21.00 – Semifinali di ritorno

La UEFA Europa League 2023/24 si concluderà alla Dublin Arena, in Repubblica d’Irlanda. Con una capienza di oltre 50.000 posti, la Dublin Arena è lo stadio di casa della nazionale di calcio della Repubblica d’Irlanda e della nazionale di rugby dell’Irlanda.

Inaugurato nel 2010, lo stadio ospiterà la sua seconda finale di UEFA Europa League, dopo quella tutta portoghese del 2011 tra Porto e Braga, quando Radamel Falcao segnò l’unico gol dei Dragoni.