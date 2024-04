Mondiale per Club, Arsenal eliminato: il Salisburgo conquista l'ultimo posto UEFA

L’Arsenal non è riuscito a uscire indenne dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove il Bayern, grazie al gol di Kimmich, si è aggiudicato la qualificazione per le semifinali di Champions League. Ad attenderlo il Real Madrid di Carlo Ancelotti che ha avuto la meglio sul Manchester City, ma solo dopo i calci di rigore.

Eliminazione dunque per i Gunners, che dicono addio anche al Mondiale per Club 2025. Infatti, gli uomini di Mikel Arteta per poter strappare il pass per il torneo che si terrà negli Stati Uniti fra poco più di un anno avrebbero dovuto vincere la competizione e diventare così la terza inglese qualificata alla competizione FIFA. Al loro posto ci andrà invece il Salisburgo, la prima formazione del ranking di una nazionalità diversa dalle squadre già qualificate, rispettando così la limitazione di un massimo di due squadre per nazione al Mondiale per Club (l’unica eccezione è riservata alle vincitrici delle competizione continentali).

Mondiale per club squadre UEFA qualificate – L’elenco delle 12 formazioni europee

Con il Salisburgo si chiude così l’elenco delle 12 formazioni rappresentanti della UEFA che parteciperanno al Mondiale per Club 2025:

Chelsea (ENG)

Manchester City (ENG)

Real Madrid (ESP)

Atletico Madrid (ESP)

Bayern Monaco (GER)

Borussia Dortmund (GER)

Paris Saint-Germain FC (FRA)

Inter (ITA)

Juventus (ITA)

Porto (POR)

Benfica (POR)

Salisburgo (AUT)

Mondiale per club squadre UEFA qualificate – La situazione nelle altre confederazioni

Alle 12 europee se ne sono aggiunte altrettante dal resto del Mondo, con altri otto posti ancora vacanti, fra cui quello della formazione che rappresenterà gli Stati Uniti che sono il paese ospitante. Ecco la situazione delle altre confederazioni e i club che hanno ottenuto il pass per il Mondiale per Club 2025: