Mondiale per Club 2025, Inter Miami eliminato dalla Champions Cup: Messi spera nella wild card

Niente rimonta per l’Inter Miami di Lionel Messi che dice così addio alla Champions Cup, la competizione che mette di fronte i club del nord e centro America e che equivale alla Champions League. Gli statunitensi sono stati sconfitti per mano dei messicani del Monterrey.

La franchigia della Florida, dopo aver perso in casa per 2-1 la gara di andata, finisce ko anche al ritorno in Messico subendo ben tre gol in poco più di un’ora di gioco. Il gol della bandiera per gli statunitensi è arrivato solamente all’86° con Gomez su assist di Messi, con l’Inter Miami che era in 10 uomini dal minuto 78 per la doppia ammonizione ai danni di Jordi Alba.

La Champions Cup era l’ultima possibilità per l’Inter Miami e Messi di partecipare al Mondiale per Club del 2025, dove giocheranno Inter e Juventus, che rappresenteranno l’Italia. Ma ancora mancano da decidere 11 partecipanti e non è detta l’ultima parola per Messi e compagni.

Infatti, fra gli 11 posti mancanti ce ne è uno riservato alla squadra che avrà il compito di rappresentare il Paese ospitante, cioè gli Stati Uniti. Ed ecco l’ultima possibilità per l’Inter Miami di essere proprio quella squadra.

Ancora non è stata presa nessuna decisione, ma certamente la carta Messi (senza dimenticare nomi come Jordi Alba, Busquets e Suarez) potrebbe essere quella vincente agli occhi della FIFA, che potrebbe concedere un’ultima grande passerella all’otto volte Pallone d’Oro. Per Cristiano Ronaldo, invece, nulla da fare vista l’eliminazione ai quarti di finale della Champions League asiatica.