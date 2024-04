Saluti fascisti al Parco dei Principi, arrestati due tifosi del Barcellona

Due tifosi del Barcellona sono stati arrestati dalla polizia francese dopo la sfida di Champions con il Paris Saint-Germain, per avere fatto il saluto fascista all’indirizzo del pubblico di casa. Mentre il quarto di finale di Champions League stava per concludersi, alcuni tifosi catalani (tra i 2.000 presenti) hanno provocato i loro omologhi parigini oltrepassando il limite.

Come riporta il sito di informazione 20 Minutes, in diversi video circolati su X si vedono chiaramente due uomini, posizionati nel settore ospiti del Parco dei Principi, compiere ripetutamente saluti nazisti uno e gesti imitanti una scimmia l’altro. Il tutto rivolto verso i tifosi parigini posizionati vicino a loro.

A seguito della denuncia di questi gesti, arrivata tramite i video circolati sui social, la Prefettura di Polizia di Parigi ha annunciato l’arresto di due tifosi del Barcellona nella mattinata odierna. «Due arresti sono stati effettuati dalle forze dell’ordine che si sono mobilitate: apologia del crimine di guerra e insulto pubblico a carattere razzista», sono i reati contestati, ha sottolineato la Prefettura.

Questo nuovo triste episodio in uno stadio di calcio richiama immagini già viste in Champions League al Parco dei Principi, con protagonisti dei tifosi italiani, durante un PSG-Juventus nel settembre 2022. Identificati dopo la diffusione di un video, due uomini che hanno compiuto saluti nazisti e imitazioni di scimmie erano stati condannati a gennaio 2023. Avevano ricevuto rispettivamente una multa di 4.000 euro e un divieto di accesso allo stadio per due anni ciascuno.