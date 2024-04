Si accende la lotta per il Mondiale per Club: 11 posti ancora in palio

La lotta per le coppe continentali entra nel vivo. Dopo l’ultima sosta per le nazionali, infatti, le sfide nei vari continenti per conquistare le coppe si accende, con le partite più calde nella fase ad eliminazione diretta. E quest’anno una particolare attenzione va data ai tornei principali non solo per capire chi alzerà i trofei, ma anche perché devono essere assegnati gli ultimi posti per il Mondiale per Club 2025.

Se il discorso non tocca le italiane, con Inter e Juventus certe di esserci negli Stati Uniti (sono ammesse solamente due formazioni per nazione), al momento sono 21 le squadre con in mano il pass per il torneo organizzato dalla FIFA e che si disputerà nell’estate del 2025. Mancano, quindi, 11 compagini che verrano definite con le ultime partite della fase a eliminazione diretta delle principali competizioni continentali.

Mentre la Copa Libertadores ha visto il via alla fase a gironi, gli altri tornei sono arrivati nel cuore della fase a eliminazione diretta, con la Champions asiatica arrivata alle semifinali. Come di consueto prima di un turno da disputare, ecco il riepilogo della situazione dei vari continenti con le formazioni che sono ancora in corsa per un posto fra le 32 protagoniste del prossimo grande torneo organizzato dal massimo organo del calcio mondiale.

Quante saranno le partecipanti per le singole confederazioni?

Ora vediamo la situazione qualificate e i posti mancati per singola confederazione:

UEFA (Europa)

Squadre vincitrici Champions:



Manchester City (ENG) – vincitrice 2023

Real Madrid (ESP) – vincitrice 2022

Chelsea (ENG) – vincitrice 2021

da stabilire

Squadre qualificate per il ranking:

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint Germain (FRA)

Inter (ITA)

Porto (POR)

Benfica (POR)

Borussia Dortmund (GER)

Juventus (ITA)

da stabilire

Il posto della vincitrice potrebbe essere preso dal Salisburgo, prima formazione presente nel ranking di una nazione non già rappresentata da due squadre, qualora alzasse la Champions una squadra già qualificata per il Mondiale per Club 2025. L’ultimo posto del ranking, invece, se lo giocano Atletico Madrid e Barcellona, con i colchoneros a un passo dall’estromettere i blaugrana.

CONMEBOL (Sud America)

Le quattro qualificate per aver vinto la Libertadores:

Palmeiras (BRA) – vincitrice 2021

Flamengo (BRA) – vincitrice 2022

Fluminense FC (BRA) – vincitrice 2023

da stabilire

Due posti da assegnare tramite ranking (da stabilire)

La fase a gironi della CONMEBOL Libertadores 2024 è iniziata il 2 aprile, con tre dei sei posti in Sudamerica ancora in palio: uno per i vincitori di quest’anno e due attraverso il percorso legato al ranking (con Boca Juniors e River Plate in vetta alla graduatoria e in pole per strappare i due pass). La finale è prevista a Buenos Aires il 30 novembre.

CAF (Africa)

Tre posti assegnati alle vincitrici della Champions africana:

Al Ahly SC (Egitto) – vincitrice 2021 e 2023

Wydad AC (Marocco) – vincitrice 2022

da stabilire

Una squadra tramite ranking (da stabilire)

La Champions League africana è arrivata alle semifinali, che andranno in scena tra il 19-20 e il 26-27 maggio prossimi. Attraverso il ranking si giocano il posto i Mamelodi Sundowns (Sudafrica) e l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisia), che si sfideranno in semifinale: se una delle due vincesse il titolo o se a prevalere fosse l’Al Ahly (Egitto), già vincitrice nel 2021 e nel 2023, si qualificherebbero entrambe. La mina vagante è rappresentato dal Mazembe (Repubblica Democratica del Congo), che sfiderà i campioni in carica in semifinale: vincendo il trofeo strapperebbe il pass per il Mondiale per Club.

AFC (Asia)

Le tre vincitrici della Champions asiatica:

Al Hilal SFC (Arabia Saudita) – vincitrice 2021

Urawa Red Diamonds (Giappone) – vincitrice 2022

da stabilire

Una squadra tramite ranking (da stabilire)

In Asia c’è ancora un posto libero per la vincitrice della AFC Champions League 2023/24 e uno nel percorso di classifica. All’Ulsan verrà garantito un posto per la Coppa del Mondo per club FIFA 2025 a spese dei suoi connazionali Jeonbuk Motors FC (Corea del Sud) nel caso in cui riuscissero a ottenere un’altra vittoria – o due pareggi – nella competizione di questa stagione o a passare alla finale. I Tigers affronteranno Yokohama F. Marinos (Giappone) il 17 e 24 aprile con i Marinos di Harry Kewell sapendo che potranno qualificarsi per il torneo del prossimo anno negli Stati Uniti solo vincendo la AFC Champions League per la prima volta. Nell’altra semifinale (16 e 23 aprile), l’Al Ain FC (Emirati Arabi Uniti) ospita i quattro volte vincitori dell’Al Hilal (Arabia Saudita), già qualificati come campioni dell’edizione 2021. Se i sauditi dovessero vincere il quinto titolo, i due club coreani in testa alla classifica, Ulsan e Jeonbuk, si unirebbero a loro negli Stati Uniti. Inoltre, se Al Hilal e Ulsan accedessero entrambi alla finale, il posto di Jeonbuk nel torneo globale sarebbe sicuro.

CONCACAF (Nord-Centro America)

Le quattro vincitrici della Champions centro-nord americana:

CF Monterrey (Messico) – vincitrice 2021

Seattle Sounders FC (USA) – vincitrice 2022

Club León (Messico) – vincitrice 2023

da stabilire

I club provenienti da Messico e Stati Uniti stanno dominando la corsa per conquistare il quarto e ultimo posto Concacaf che andrà ai vincitori della Coppa dei Campioni Concacaf 2024. Il torneo è arrivato al ritorno dei quarti di finale, che si giocheranno il 9-10 aprile. L’Inter Miami di Lionel Messi è tra i contendenti e affronta il CF Monterrey (con vittoria dei messicani per 2-1 nella gara d’andata), già qualificato come campione del 2021. Se quest’ultimi trionfassero nel torneo, aprirebbero un posto per la prima squadra del ranking che sarebbero i Philadelphia Union (USA) o Columbus Crew (USA), con la prima che avrebbe un notevole vantaggio.

Ci sono altri due incontri tra club messicani e statunitensi: Club América (MEX) contro New England Revolution (USA) e Tigres UANL (MEX) contro Columbus Crew. La squadra costaricana del CS Herediano (CRC), l’unica squadra al di fuori degli Stati Uniti e del Messico ancora in corsa, affronterà il CF Pachuca (MEX).

OFC (Oceania)

Auckland City FC (NZL) qualificata ranking

Queste invece sono quindi gli 11 posti ancora in palio.

I 11 posti ancora disponibili nel torneo saranno assegnati nel seguente modo: