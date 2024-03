Ufficiale, la Juventus si qualifica al Mondiale per Club 2025

Ora è ufficiale: la Juventus è la seconda e ultima squadra italiana qualificatasi per il nuovo Mondiale per Club. L’eliminazione del Napoli negli ottavi di Champions League contro il Barcellona ha infatti permesso ai bianconeri di essere certi di aver conquistato il pass per il torneo che si disputerà nell’estate 2025 negli USA.

Dunque, oltre a Chelsea (2021), Real Madrid (2022) e Manchester City (2023) sono state definite altre sette formazioni che – sulla base dei punti accumulati del ranking e delle squadre ancora in corsa in questa edizione della Champions League – hanno già blindato il loro posto nella competizione:

Bayern Monaco (GER)

Borussia Dortmund (GER)

Paris Saint-Germain FC (FRA)

Inter (ITA)

Juventus (ITA)

Porto (POR)

Benfica (POR)

Dieci posti sono dunque già occupati e ne restano due da assegnare. Uno andrà alla prossima vincente della UEFA Champions League e uno arriverà in base al ranking.

Ranking nuovo Mondiale per Club – La classifica aggiornata

Dopo le prime sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione, la classifica si è modificata leggermente come di seguito: