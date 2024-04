Champions, da Bayern-Real a PSG-Dortmund: il programma delle sfide in tv

La Champions League ha regalato spettacolo nei quarti di finale di ritorno e le grandi emozioni del torneo per club più importante d’Europa proseguiranno anche con le semifinali. Sono quattro le formazioni rimaste in gioco per la conquista del trofeo: due tedesche (Bayern Monaco e Borussia Dortmund), una spagnola (Real Madrid) e una francese (il PSG di Mbappé).

Real Madrid e Bayern Monaco saranno avversarie da un lato del tabellone, mentre dall’altra parte si sfideranno PSG e Borussia Dortmund. Queste ultime due sono state avversarie già nella fase a gironi – nello stesso raggruppamento del Milan – e ora si sfideranno per un posto nella finale in programma a Wembley.

Tutte le sfide saranno visibili anche in Italia, divise tra le varie emittenti che hanno acquistato i diritti tv della Champions League. Ma chi trasmetterà i match? Quali saranno disponibili in chiaro e quali a pagamento? Partiamo intanto dal calendario ufficiale degli incontri, che sono stati così programmati dalla UEFA:

30 aprile 2024, ore 21.00 – Bayern Monaco-Real Madrid

1° maggio 2024, ore 21.00 – Borussia Dortmund-PSG

7 maggio 2024, ore 21.00 – PSG-Borussia Dortmund

8 maggio 2024, ore 21.00 – Real Madrid-Bayern Monaco

Sulla base di questi incroci, possiamo già dire che la sfida di andata tra bavaresi e spagnoli sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, su Canale 5, e a pagamento su Sky e NOW. Stesso discorso per il match di ritorno tra PSG e Dortmund, che potrebbe lanciare Mbappè all’ultimo atto, prima della scadenza del contratto con i parigini.

Borussia Dortmund-PSG del 1° maggio e Real Madrid-Bayern Monaco dell’8 maggio saranno invece una diretta esclusiva di Amazon Prime. La piattaforma detiene i diritti esclusivi per la migliore sfida del mercoledì sera, e in questo caso – trattandosi di semifinali – la doppia scelta sarà obbligata.