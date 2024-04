Genoa, su Prime Video un documentario per celebrare i 130 anni del club

Dopo il successo ottenuto nelle sale cinematografiche di tutta Italia, il Genoa lancia ora il suo nuovo documentario, “Genoa comunque e ovunque” su Amazon Prime Video nella versione originale italiana, con sottotitoli in inglese (USA e UK ) e in spagnolo. Il film, girato in occasione del 130° anniversario del club più antico del calcio italiano, ha superato le 20.000 presenze nelle due settimane di permanenza nelle sale italiane, dal 29 gennaio al 12 febbraio, diventando così il film con il maggior incasso in Italia per la media nei primi tre giorni di programmazione ed entrando nella top 10 generale.

Il film approfondisce in particolare il senso dell’essere tifoso del Genoa, la passione che unisce persone con storie e provenienze diverse, e la gioia di sostenere una società di calcio come atto di fede profonda che trascende i risultati. Questo vale per tante squadre ma ancor di più per un club storico e blasonato, che vanta una tifoseria tra le più intense d’Italia.

“Genoa comunque e ovunque” è soprattutto la storia di un sentimento extracalcistico che unisce una moltitudine di persone in una passione che si rinnova di generazione in generazione. Il vero protagonista di “Genoa comunque e ovunque” è infatti il legame tra il club e la sua città: un sentimento intriso di amore e nostalgia che sembra contagiare chiunque abbia avuto la fortuna di diventare l’idolo dei tifosi, come nel caso degli argentini Diego Milito e Rodrigo Palacio che, pur avendo giocato negli stadi più importanti del mondo, continuano a sentire Genova e Genova come casa loro. L’uscita del film sulla piattaforma Amazon Prime Video sarà promossa dai giocatori del Genoa che indosseranno una maglia speciale durante il riscaldamento prima della gara casalinga di Serie A contro la Lazio del 19 aprile.

Andrés Blàzquez, Ceo del Genoa Cricket and Football Club, ha dichiarato: «Il documentario spiega cosa intendiamo quando diciamo che Genova è unica. Fin dal primo giorno trascorso nella meravigliosa città di Genova, ho sperimentato personalmente la bellezza di una comunità che non smette mai di stupire e ispirare. Sono sicuro che chiunque ami il calcio apprezzerà questo film perché porta lo spettatore dietro le quinte e attinge alla passione che questa città prova per il nostro grande club promettente anche il futuro».

Il film è inoltre arricchito dalle scene di una partita delle leggende indimenticabili del Genoa, disputata nei mesi scorsi nell’incredibile e surreale contesto dello Stadio Luigi Ferraris, tempio del club rossoblù da oltre un secolo. I grandi campioni della storia del Genoa si sono affrontati in una partita tra vecchi amici, ricordando l’epica vittoria ad Anfield contro il Liverpool in Coppa UEFA 1991/92, riportando tra i tifosi uno dei ricordi più cari del Genoa.

Il film è stato ideato da Mattia Mor di Emotion Network e prodotto da Emotion Network e DUDE Originals, che ne ha curato anche lo sviluppo creativo ed editoriale, in collaborazione con Genoa Cricket and Football Club, per la regia di Francesco G. Raganato, e con autore principale Alessandro d ‘Ottavi. Le versioni inglese e spagnola di “Genoa comunque e ovunque” sono state rese disponibili per la visione sulle piattaforme Amazon Prime Video negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Europa e in Sud America.