Collaborazione con Diadora: ecco la nuova "Double Dipped Sneaker" di Colville

Quando l’innovazione incontra un’ icona dello sport. Colville e Diadora sono lieti di celebrare l’artigianato e l’esperienza sostenibile con il lancio della loro nuova capsule collection di sneaker, la Double Dipped Sneaker, e della nuova sedia Bon Bon, che saranno entrambe presentate al Salone del Mobile di aprile.

Proseguendo la loro collaborazione, la capsule collection in edizione limitata presenta la nuova sneaker Double Dipped, che trae origine dalla famosa Mythos Blushield Volo di Diadora, una sneaker da corsa ad alte prestazioni. Quest’ultima viene ridefinita utilizzando le idee innovative di Colville di creare prodotti unici, in colori allegri e contrastanti, che celebrano il mezzo dell’up-cycling con risultati inaspettati.

Esposta presso Biffi Milano durante il Salone del Mobile, la collezione è presentata insieme a sedie degli anni Cinquanta, riutilizzate e rivestite con materiali di recupero, che sono state rivestite da artigiani italiani con tessuti di scarto dell’archivio Diadora e battezzate Bon Bon Chair per il suo aspetto irresistibile.

Sneaker Diadora Colville – Il Salone del mobile come cornice d’eccezione

La presentazione congiunta della sneaker Double Dipped e della sedia Bon Bon in un ambiente iconico della moda milanese è stata concepita per mettere in parallelo il pensiero di chi investe in una moda significativa con l’acquisto di un originale complemento di arredo, dando importanza al gusto duraturo piuttosto che alle tendenze effimere in ciascun campo.