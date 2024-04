Inter, Scudetto nel derby? Scatta il piano per evitare incidenti

I due pareggi di Inter e Milan, contro Cagliari e Sassuolo, consegnano il primo match point Scudetto ai nerazzurri proprio nel derby in programma lunedì sera. Per festeggiare il 20° titolo nazionale della propria storia, Lautaro Martinez e compagni dovranno battere i “cugini”.

Se le due squadre guardano al derby con diverse prospettive, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le autorità di pubblica sicurezza stanno concentrando le proprie energie per garantire che un’eventuale festa Scudetto si svolga nella massima tranquillità, considerando che in casa giocherà il Milan e San Siro sarà principalmente occupato da tifosi rossoneri.

Più che le rispettive curve, legate da un antico patto di non belligeranza e determinate a non andare oltre gli sfottò, ciò che è imprevedibile è il comportamento di una singola testa calda da entrambe le parti. Tra l’altro, si gioca in un giorno feriale e immediatamente dopo una settimana di grande “stress” cittadino, quella della Milano Design Week.

Inter data festa Scudetto – Fra bus scoperto e possibile maxi-schermo

Il piano di sicurezza sarà poi oggetto di riesame da parte del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di inizio settimana in Prefettura. A presiederlo è il prefetto Claudio Sgaraglia, che incontrerà i rappresentanti delle forze dell’ordine e i dirigenti dell’Inter. Dalle zone della città in cui concentrare gli agenti fino al tragitto preciso del bus scoperto, sono tanti i temi sul tavolo. Il primo giorno possibile per il classico percorso da San Siro al Duomo con l’atteso bagno di folla per le vie del centro sarebbe martedì 23, quello immediatamente successivo al derby. Verrà valutata, ma è al momento remota la possibilità di un maxi-schermo, proprio per evitare in partenza la possibilità di tafferugli.

Nel caso in cui la festa Scudetto venga rinviata di una settimana, con il Tricolore che arriverebbe in casa contro il Torino, ecco che i nerazzurri potrebbero chiedere l’anticipo della sfida al pomeriggio, così da avere tutta la giornata per la festa. In quel caso ecco che il pullman scoperto dovrebbe partire subito dopo il match.

In attesa di decidere i dettagli, oltre al centinaio di agenti normalmente previsto per un derby così sentito, in caso di titolo vinto se ne aggiungerà un altro centinaio nelle zone ritenute sensibili. Verrebbero poi chiuse alcune strade intorno al Duomo, dove i nerazzurri si riverserebbero subito, mentre per martedì è prevedibile che ci sia il divieto di vendita di alcolici in determinati quartieri.

Inter data festa Scudetto – I precedenti a Barcellona e Londra

L’ultimo precedente risale al 2022, quando vinse lo Scudetto il Milan. In quell’occasione il dispositivo di sicurezza riuscì a reggere abbastanza bene: nel bilancio finale alcune bottigliate contro gli agenti, 80 tifosi soccorsi ma nessun caso critico. Ma non esistono precedenti di uno Scudetto festeggiato dopo un derby. Almeno non in Italia, visto che l’anno scorso il Barcellona festeggiò la Liga in casa dell’Espanyol, o nel 2004 a Londra, quando l’Arsenal si prese la Premier in casa del Tottenham. In questi due casi non accadde nulla. E a Milano si augurano, qualora la storia si ripetesse anche in Italia, che il finale sia esattamente come i precedenti spagnoli e inglesi.