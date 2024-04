Udinese-Roma, 18 minuti da giocare: per la data del recupero "decide" l'Europa

Al minuto 72, con la partita Udinese-Roma che era ferma sul punteggio di 1-1, Evan Ndicka si è accasciato a terra tenendosi il petto. L’arbitro Luca Pairetto ha messo fine all’incontro al minuto 83. Quando il gioco riprenderà, lo farà dal momento in cui la sfida è stata interrotta, ovvero dal 72° minuto (il cronometro segnava 26 minuti e 30 secondi della ripresa).

Si studia già la data del recupero (non ancora decisa) per il match del Friuli, anche se a “decidere” non sarà tanto la Serie A, quanto l’Europa. La Lega attenderà infatti l’esito del quarto di finale di ritorno di Europa League tra Roma e Milan, che si terrà giovedì. Con la qualificazione dei giallorossi, altre due date infrasettimanali non saranno disponibili, poiché le semifinali del torneo europeo sono programmate per il 2 e il 9 maggio, con la finale fissata per il 22 maggio.

Quando si recupera Udinese Roma? Si rischia di non avere date disponibili

Il recupero – spiega La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna – ingarbuglia ancor più la chiusura di stagione, ma è diverso al momento da quello di Atalanta-Fiorentina, squadre attualmente in corsa in ulteriori due tornei (l’altro è la Coppa Italia), perché l’Udinese non ha impegni al di fuori del campionato e la Roma ha soltanto l’appuntamento europeo.

Ma se la formazione di Daniele De Rossi arriverà in finale, può darsi che non voglia avere in programma un match infrasettimanale (in teoria il 15 maggio) nell’imminenza della settimana della coppa. E si andrebbe quindi a campionato concluso.