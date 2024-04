De Laurentiis: «Restyling Maradona? Perderemmo 100 mln. A Bagnoli bonifica entro il 2025»

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare del tema nuovo stadio e del centro sportivo del Napoli, insistendo sulla possibilità di realizzare un impianto a Bagnoli. Il presidente del club partenopeo è intervenuto a “Un Calcio alla Radio”, programma trasmesso su Radio Napoli Centrale e ha fatto il punto della situazione.

Sul fatto che secondo il sindaco Manfredi non ci siano speranze di costruire un centro sportivo e uno stadio a Bagnoli, ha così commentato: «Mi sembra molto strano che il sindaco continui a parlare del Maradona e dica di aspettare una mia proposta. In realtà, l’ho avvisato che il Maradona non potrà essere oggetto del Napoli, per il futuro, perché con l’architetto Zavanella e alcuni ingegneri abbiamo fatto un approfondimento totale per poter realizzare le modifiche occorrenti, bisognerebbe costruire uno stadio nello stadio».

«In ogni caso, qualsiasi tipo di operazione si dovesse portare avanti al Maradona, il Napoli dovrebbe giocare alcuni anni fuori dallo stadio Maradona. Con tutto il rispetto che ho per Avellino, Benevento, che hanno stadi molto belli, ma molto inferiori alle necessità numeriche del Napoli e del fatto che giocheremo, mi auguro anche la prossima stagione, e le ulteriori stagioni che verranno in Europa, quindi il problema non si pone. Non possiamo perdere tre anni giocando in stadi che ci creerebbero una minusvalenza di oltre cento milioni, a livello di incassi», ha aggiunto.

Per quanto riguarda Bagnoli, De Laurentiis ha spiegato che «quel posto è suddiviso in cinque lotti per un totale di circa 250 ettari e dove mi vorrebbe mandare il Sindaco, ci vogliono cinque anni di bonifica, cioè il Parco Urbano. C’è invece il Parco dello Sport e un’altra parcella da 35 ettari che ha iniziato la bonifica insieme ad un’altra parcella da 30 ettari. La bonifica dei 35 ettari dovrebbe terminare entro maggio 2025. Gli altri 30 ettari, invece, entro giugno 2026. Su questi due lotti, uno ci può fare sia il tennis, sia lo stadio del Napoli, sia il centro sportivo del Napoli e farla finita».

«Quello che Manfredi non vuole capire è che io sono un imprenditore puro, vero e non ho bisogno di finanziamenti altrui. Il problema è che, purtroppo, il sindaco si è trovato con un bilancio sotto zero di parecchi miliardi. Quando ti trovi con un dissesto finanziario, non puoi pensare al Maradona, devi dare corso a delle priorità che sono tante. Il sindaco di una città come Napoli ha tremila investiture e difficoltà create anche dai precedenti amministratori, oltre a delle leggi sbagliate dello Stato, oppure per mancanza di capacità di risanare i bilanci precedenti e ricominciare da capo per saggiare la funzionalità e la capacità di quell’amministratore eletto in quel momento. Con 65 ettari ci vogliono tanti parcheggi, tante possibilità di ristoro, un bellissimo stadio da 50/60.000 posti modernissimo e che possa fare concorrenza agli stadi più importanti del mondo», ha concluso.