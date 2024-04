Violazioni FPF inglese, altri due punti di penalità all’Everton: la classifica in Premier

Non c’è pace per l’Everton. I Toffees hanno subito una decurtazione di altri due punti in classifica dopo una seconda violazione delle regole del Fair Play Finanziario inglese. La nuova sanzione fa sì che la squadra guidata da Sean Dyche scenda al 16° posto in classifica, pur rimanendo due punti sopra la zona retrocessione.

Si tratta dell’ultima sanzione per la violazione delle norme, con il club di Goodison Park che ha già subito una decurtazione di sei punti in questa stagione, ridotti dagli iniziali dieci dopo un ricorso in appello a febbraio. Un’udienza di tre giorni davanti a una commissione indipendente il mese scorso ha esaminato il ciclo triennale fino a giugno 2023, dopo che l’Everton ha fatto registrare perdite che hanno superato la soglia dei 105 milioni di sterline.

La sentenza odierna arriva in un mese cruciale per l’Everton, con la proposta di acquisizione da parte di 777 Partners – fondo statunitense già proprietario del Genoa – ancora sotto esame. La società con sede a Miami, che ha accettato di acquistare la quota del 94,1% del club da Farhad Moshiri a settembre, ha tempo fino al prossimo lunedì per rimborsare un prestito da 158 milioni di sterline a MSP Sports Capital e agli uomini d’affari locali e sostenitori dell’Everton George Downing e Andy Bell.

Il rimborso del prestito è stata una delle condizioni imposte dalla Premier League come parte del test per i proprietari e i direttori. Con questa nuova penalizzazione, intanto, la classifica è cambiata e ha fatto scivolare il Tottenham di una posizione ulteriore rispetto a prima.

Everton nuova penalizzazione – Come cambia la classifica

Questa la situazione attuale in Premier League: