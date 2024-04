Triplete e “Tripletino”, occasione per quattro: quali sono i club ancora in corsa

La settimana che è appena iniziata dirà molto del percorso delle tre coppe europee verso le rispettive finali. Le 24 squadre rimaste in corsa tra Champions League, Europa League e Conference League scendono in campo per l’andata dei quarti di finale, con la speranza di mettere un’ipoteca sul passaggio alle semifinali e un tassello per un posto aggiuntivo nella prossima edizione della competizione UEFA per club più importante.

Tra le formazioni rimaste in gioco nelle coppe ce ne sono due che possono puntare a raggiungere il traguardo del Triplete (la conquista del titolo di Campione in patria, della coppa nazionale e della Champions League), facendo così seguito al Manchester City, che ha toccato la vetta più alta proprio nella passata stagione.

Chi può fare il Triplete? L’obiettivo principale

Proprio i Citizens sono ancora in corsa per ottenere nuovamente questo prestigioso riconoscimento. La formazione di Guardiola si sta giocando il titolo in Premier League con Liverpool e Arsenal, mentre in FA Cup è giunta alle semifinali, dove affronterà il Chelsea, prima di un eventuale derby con lo United in finale. Infine, la Champions, che vedrà Haaland e compagni opposti al Real Madrid di Ancelotti, come già accaduto nella passata stagione.

Più ”vicino” a questo traguardo è però il PSG di Luis Enrique, che in patria è pronto a conquistare tutto. La formazione parigina è in vetta al campionato con distacco, mentre in coppa nazionale è arrivata in finale contro un Lione tutt’altro che irresistibile. Tutto da scrivere il capitolo Champions, con la doppia sfida al Barcellona di Xavi.

Chi può fare il Triplete? L’ipotesi “Tripletino”

Non soltanto City e PSG. A loro modo ci sono altre due squadre che possono conquistare un Triplete, o meglio: un “Tripletino”. La prima è il Liverpool, che – come spiegato prima – è ancora in corsa per il titolo in Premier League, ha già conquistato la EFL Cup (la coppa nazionale meno importante, contro il Chelsea in finale) e potrebbe affiancare a questi due successi anche una vittoria in Europa League.

L’altra squadra in corsa è invece il Bayer Leverkusen. Le aspirine sono destinate a strappare al Bayern Monaco lo scettro di Campioni di Germania, mentre in DFB-Pokal hanno raggiunto la finale insieme al Kaiserslautern. Un successo in questa competizione e in Europa League consentirebbe alla formazione di Xabi Alonso di chiudere una stagione eccezionale.

Di seguito, tutte le squadre europee che nella storia sono riuscite a realizzare il Triplete classico vincendo il proprio campionato, la coppa nazionale e la Champions League: