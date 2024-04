San Siro, il 9 aprile incontro pubblico sulla situazione stadio

Se il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha di fatto dato appuntamento a giugno per avere novità sostanziose sul futuro di San Siro, i cittadini del capoluogo lombardo, e non solo, vogliono continui aggiornamenti sulla eventuale ristrutturazione del Meazza.

Ed è proprio per questo, come riporta l’edizione odierna di Libero, che martedì 9 aprile alle 20.45 presso il padiglione Chiaravalle di via San Bernardo 17 a Milano si terrà un incontro pubblico nel corso della serata si discuterà del progetto di riqualificazione di San Siro e del dialogo tra club e Comune di Milano. Interverranno Giulio Fenyves e Arco Associati, oltre a referenti del comitato No Stadio a San Donato e delle associazioni di Chiaravalle.

«Il 31 gennaio scorso – ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico – è stato presentato al consiglio e ai cittadini il progetto di riqualificazione del Meazza realizzato dall’architetto Giulio Fenyves di Arco Associati. Milan e Inter hanno molto apprezzato alcune soluzioni tecniche e hanno ricevuto anche il plauso della Sovrintendenza alle belle arti e del sindaco Sala. Lo studio prevede che le squadre possano continuare a giocare le competizioni mentre sono in corso i lavori. I club hanno dunque ripreso a dialogare con il Comune ma senza abbandonare l’idea di un nuovo impianto. Di qui l’esigenza di un incontro per approfondire il tema».