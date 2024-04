City Football Group, ricavi record oltre un miliardo: ma bilancio ancora in rosso

Ricavi record per il City Football Group che nell’anno finanziario 2022/23 ha raggiunto quota 1,02 miliardi di euro. Il gruppo detiene il controllo di 13 società di calcio professionistiche in giro per il mondo, fra cui la punta di diamante Manchester City e il Palermo, in Italia.

Nonostante però ricavi mai così alti nella sua fondazione nel 2013, per il CFG si chiude un altro anno in perdita per un totale di 147,8 milioni di euro ante imposte. Nello stesso anno finanziario, il club più importante del gruppo, il Manchester City appunto, ha registrato ricavi record da 830,3 milioni con un utile operativo di 93,2 milioni, grazie alla vittoria del Treble (Premier League, FA Cup e Champions League).

Tornando al gruppo nel suo insieme, i ricavi hanno visto una netta crescita rispetto agli 821,3 milioni del 21/22, nonostante la leggera diminuzione di quelli riferiti al pre-partita, scesi a 146,8 milioni rispetto ai 159,6 milioni del 2022. Nei conti del gruppo, pubblicati questa settimana, non vengono specificate le entrate e le uscite di ognuno dei singoli club gestiti, ma rivelano un forte aumento delle spese complessive, con i costi totali del personale in aumento di oltre il 26%, da 569,1 milioni del 21/22 ai 488,5 milioni nel 2021-22 ai 720,1 milioni nel 2022-23.

Nel periodo 22/23 il gruppo ha finalizzato l’acquisizione del Palermo, acquisito nell’estate 2022, e del club brasiliano del Bahia. In riferimento a quest’ultimo, l’amministratore delegato del CFG, Ferran Soriano, ha spiegato come il gruppo si sia impegnato 181 milioni di euro per far fronte ai debiti del club brasiliano, più i 60,81 milioni impegnati per acquisire la maggioranza della società.