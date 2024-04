Derby di Roma, il bilancio degli scontri: quattro arresti e un agente ferito

Dalle 18 di ieri si è giocato il derby Roma-Lazio, terminato 1-0 per i giallorossi di Daniele De Rossi, ma purtroppo la giornata della stracittadina della Capitale è iniziata ben prima, intorno alle 9,30, quando circa 300 supporters delle due squadre si sono dati appuntamento e poi scontrati nei pressi dello stadio Olimpico.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, i tifosi si sono incrociati davanti al bar River, storico punto di ritrovo giallorosso, per riprendere quello che non avevano finito lo scorso novembre prima del derby d’andata, quando sempre a molte ore dall’inizio della partita si erano scontrati sempre nei pressi dell’Olimpico. Ieri c’è stato praticamente il secondo round, interrotto solamente dal tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Si è trattato, per fortuna, del momento cruciale della tensione fra le due fazioni che si sono limitate al lancio di qualche bomba carta durante la partita, preceduta dal solito spettacolo delle coreografie delle due curve. In tutto lo scontro in mattinata è durato una ventina di minuti ed è terminato con il triste bilancio di quattro arresti, sei denunciati e tre feriti, fra cui un agente di polizia. Sequestrati cinture, mazze da baseball, caschi integrali e chiavi inglesi.

Ora le forze dell’ordine sono al lavoro per analizzare tutte le registrazioni fatte dagli agenti durante il loro intervento. Il poliziotto ferito è della squadra mobile di Napoli e ha riportato una ferita alla caviglia per lo scoppio di una bomba carta, ma non è stato l’unico a doversi rivolgere al pronto soccorso: chi lo ha fatto, tra i tifosi, poi è stato bloccato dalla Digos. I fermati sono quasi tutti volti noti dentro le Questure romane, vista la posizione ricoperta nelle due curve, soprattutto in quella della Lazio. Infine, in manette ci è finita anche una donna, trovata dentro lo stadio con dei fumogeni che ha opposto resistenza.