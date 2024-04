Incidente stradale per Gianni Petrucci: ricoverato in ospedale ma fuori pericolo di vita

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri per l’ex presidente del CONI Gianni Petrucci. È accaduto a Valmontone, vicino Roma. Il numero uno della Federbasket si trova ora in ospedale non in pericolo di vita. Insieme a lui in auto c’era anche la moglie, anche lei ricoverata e fuori pericolo.

A quanto ricostruito dai carabinieri, mentre percorreva una curva in zona Colle Pereto, Petrucci sarebbe uscito fuori strada, finendo in un dirupo di 7/8 metri. Petrucci è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo mentre la moglie al Policlinico Tor Vergata. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Radiomobile di Colleferro e della stazione di Valmontone.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, Petrucci ha riportato un trauma toracico severo ma le condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. È vigile e orientato. È stato comunque ricoverato in osservazione nella rianimazione del San Camillo per monitorare la possibile evoluzione. La prognosi è al momento riservata.