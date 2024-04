Milan, nuova iniziativa con Off White: maglia limited edition per una speciale campagna

Milan e Off White continuano insieme e rafforzano la loro partnership presentando una nuova t-shirt in edizione limitata con il claim “I SUPPORT SPORT FOR CHANGE” e una campagna speciale a supporto di un’iniziativa di Fondazione Milan, dedicata alle ragazze delle zone a rischio di Nairobi.

Questo progetto conferma la natura innovativa della collaborazione tra AC Milan e Off White, che sin dalla sua nascita nel 2022 utilizza la forza dello sport come catalizzatore di cambiamenti positivi. L’iniziativa di Fondazione Milan si svolge a Dandora e Korogocho, quartieri poveri di Nairobi, in collaborazione con Alice for Children, associazione non-profit che da 18 anni opera per aiutare bambini e donne a rischio in Kenya. Il credo dell’associazione è che lo sport, assieme ad attività educative e supporto psicologico, possa aiutare le ragazze a diventare donne forti e indipendenti.

Essa offre a oltre 1.300 ragazze keniane a rischio e di età compresa tra i 10 e i 18 anni l’opportunità di allenarsi e giocare a calcio. Si tratta di un’età delicata, nella quale le ragazze sono aiutate a scoprire la propria forza intrinseca e il proprio valore, ispirandole così a lottare per i propri diritti individuali e per una società più inclusiva. A supporto di questa iniziativa, AC Milan e Off-WhiteTM hanno creato una t-shirt in edizione limitata, di colore beige e con la scritta sul petto in lettere rosse maiuscole “I SUPPORT SPORT FOR CHANGE”. Essa presenta inoltre un logo ibrido sulla schiena, formato dall’iconico diavolo di AC Milan dotato di forcone e da una versione customizzata della freccia dell’iconico logo Off-WhiteTM.

Parte dei proventi della vendita delle t-shirt sarà utilizzata da Fondazione Milan per supportare il suo programma Sport for Change, che negli ultimi 20 anni ha utilizzato i valori positivi e la forza dello sport per affrontare povertà e disuguaglianze educative, ispirando i giovani partecipanti a crescere e sviluppare i propri talenti. La Fondazione promuove inoltre l’integrazione e l’inclusione sociale nelle aree urbane e suburbane attraverso progetti in oltre 20 paesi al mondo. L’anno scorso, ad esempio, con la collaborazione di Off-WhiteTM, il piccolo centro sportivo della parrocchia di Maria Madre della Chiesa a Gratosoglio, periferia sud di Milano, è stato trasformato in uno spazio multifunzionale dedicato ai giovani.

La nuova t-shirt sarà indossata per la prima volta oggi, 6 aprile, dai giocatori del Milan durante la pitch inspection precedente la sfida di Serie A contro il Lecce. Essa sarà inoltre protagonista di una campagna che avrà come testimonial le giocatrici di AC Milan femminile Nadia Nadim e Kosovare Asllani, i giocatori della prima squadra maschile Samuel Chukwueze e Yacine Adli, due noti tifosi rossoneri come l’attrice e presentatrice Fiammetta Cicogna e lo chef internazionale Carlo Cracco e tre tifosi milanisti, i cui valori coincidono con quelli alla base della collaborazione tra AC Milan and Off-WhiteTM.

La limited edition t-shirt AC Milan e Off-WhiteTM, per uomo o donna e in tutte le taglie, è disponibile online sul sito ufficiale di Off White, al flagship store Off-WhiteTM in Via Verri a Milano, su store.acmilan.com e in alcuni AC Milan store selezionati.