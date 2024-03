La DFL (l’ente che organizza i campionati di Bundesliga e 2. Bundesliga in Germania) ha pubblicato nella giornata odierna il proprio report economico 2024, che prende in esame i dati relativi alla stagione 2022/23 delle 36 formazioni che compongono le due massime serie del calcio teutonico.

Dopo tre stagioni pesantemente condizionate dalla pandemia, i ricavi complessivi del calcio tedesco riprendono a crescere e per la prima volta superano il muro dei 5 miliardi di euro (5,24 miliardi rispetto ai 4,48 miliardi del 2021/22), battendo anche l’ultima annata, la 2018/19, prima del Covid-19, quando il totale si fermò a 4,8 miliardi. Il numero di club con un bilancio chiuso con un risultato netto positivo nella stagione 2022/23 è stato di 23, rispetto ai 18 della stagione precedente.

Ricavi Bundesliga confronto Serie A – Il confronto con l’Italia

Prendendo in esame solamente la Bundesliga, i 18 club della massima serie hanno fatto registrare ricavi complessivi per 4,45 miliardi, in netta crescita rispetto ai 3,61 miliardi di euro della stagione precedente. Ben 16 club su 18, due in più rispetto al 2021/22, hanno messo a referto ricavi totali superiori ai 100 milioni di euro.

Se si confrontano questi dati con la Serie A, che conta anche due club in più rispetto alla Bundesliga, va sottolineato che i ricavi totali delle società della massima serie tedesca superano quelli delle italiane, fermi a 3,5 miliardi di euro (in crescita rispetto ai 2,8 miliardi del 21/22, sulla base dei dati aggregati pubblicati da Calcio e Finanza in uno studio). Quindi un confronto che pende per quasi un miliardo in favore della Bundesliga.

Detto dei ricavi, il divario fra i due campionati si amplia guardando al risultato netto aggregato. Se per la Serie A si continua a registrare un bilancio complessivo dei 20 club in rosso, che per il 22/23 si attesta su –441 milioni, in Bundesliga i club sono riusciti a invertire il trend e a tornare in positivo di 44,36 milioni. Nella stagione precedente i 18 club della Bundesliga avevano messo insieme un rosso di 195,62 milioni.

Nel dettaglio, i club Bundesliga hanno visto crescere tutte le voci dei propri ricavi, dagli introiti legati alle partite (nazionali e internazionali), a quelli commerciali, dei diritti televisivi (anche in questo caso quelli nazionali e quelli legati alle competizioni per club UEFA). Anche la voce relativa alla gestione dei diritti calciatori è in aumento rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda il confronto con la Serie A, il comparto più sbilanciato di tutti è quello commerciale. Sul fronte dei ricavi da diritti televisivi c’è sostanziale equilibrio, mentre un leggero divario si registra sui ricavi da gara (va considerato che i club di Bundesliga sono inoltre 18, contro i 20 italiani). A livello di costi, le società della Germania superano quelle del nostro Paese, ma i conti tedeschi rimangono in equilibrio, contro il pesante rosso che caratterizza invece il massimo campionato italiano.