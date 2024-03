Nazionali, tra spareggi per EURO 2024 e amichevoli: il programma in tv

È iniziata l’ultima pausa per le nazionali della stagione che darà poi il via alla fase conclusiva dei campionati e delle coppe europee.

Quella di marzo, nell’anno in cui ci sarà una competizione ufficiale, è sempre stata quella dedicata alla sperimentazione per i vari commissari tecnici, che possono scegliere se incontrare selezioni dello stesso livello, così da tastare il polso della situazione in vista delle rassegne ufficiali, o di un livello più basso dando spazio magari a elementi ancora in discussione per un posto nella lista per EURO 2024. Quest’ultima è stata la scelta effettuata da Luciano Spalletti.

Partite nazionali in tv – Gli azzurri di Luciano Spalletti

La Nazionale è volata negli Stati Uniti per due impegni amichevoli con altrettante selezioni del Sudamerica come Venezuela ed Ecuador. Appuntamenti fissati per giovedì 21 e domenica 24 marzo. Ecco la programmazione televisiva:

Italia-Venezuela , giovedì 21 marzo 2024 ore 22.00 – Rai 1

, giovedì 21 marzo 2024 ore 22.00 – Italia-Ecuador, domenica 24 marzo 2024, ore 21.00 – Rai 1

Partite nazionali in tv – Amichevoli fra Sky e Canale 20

A scendere in campo ovviamente non sarà solamente la Nazionale azzurra, visto che ci sono anche altre moltissime amichevoli, alcune di grande prestigio, che caratterizzeranno questa sosta. Qui la programmazione televisiva presenta numerose opzioni sia sulla pay tv Sky (compreso il proprio servizio streaming NOW) sia in chiaro sul Canale 20 di Mediaset:

GIOVEDÌ 21 MARZO ore 20.45

Portogallo-Svezia Sky Sport Uno e in streaming su Sky

Ore 00.15 (in differita)

Italia-Venezuela Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

VENERDÌ 22 MARZO ore 20.45

Olanda-Scozia Sky Sport 252 e in streaming su NOW

SABATO 23 MARZO ore 18

Slovacchia-Austria Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 20.00

Inghilterra-Brasile Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Ore 21.00

Francia-Germania Sky Sport Uno e in streaming su NOW e in chiaro su Canale 20

DOMENICA 24 MARZO ore 24 (in differita)

Italia-Ecuador Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

MARTEDÌ 26 MARZO ore 19

Norvegia-Slovacchia Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Ore 20.45

Inghilterra-Belgio Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Ore 21.30

Spagna-Brasile Sky Sport Uno e in streaming su NOW e in chiaro su Canale 20

Partite nazionali in tv – Gli spareggi per EURO 2024

Infine, ecco le partite ufficiali. Marzo è tempo di spareggi per gli ultimi tre posti disponibili per i gironi di EURO 2024 che si terrà a giugno in Germania. Saranno sei le partite per il primo turno, tutte in programma per giovedì 21, con le vincitrici che si scontreranno nelle tre finali che decreteranno le ultimi qualificate alla rassegna continentale. Esclusa Georgia-Lussemburgo (in programma alle 18.00), tutte le altre sarà possibile seguirle su Diretta Gol di Sky, in onda dalle 20.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Ecco le sfide: