Con un comunicato diramato nel mese di luglio, prima del via della nuova stagione calcistica, la Lega Serie A aveva reso note le scadenze entro le quali sarebbero state comunicate tutte le date di anticipi e tutti i posticipi della stagione 2023/24.

Quando escono anticipi e posticipi Serie A – Cosa dice la Lega

«Si comunicano le date in cui verranno resi noti gli anticipi e posticipi della Serie A TIM 2023/2024 – si legge nella nota -, in considerazione della partecipazione delle Società di Serie A alle Coppe Europee ed alla Coppa Italia Frecciarossa», scriveva la Lega a inizio stagione. Il comunicato sui turni dal numero 31 alla numero 33 era atteso per la giornata di oggi, salvo poi slittare alla giornata di domani. La nota farà luce anche sulla calendarizzazione del derby di ritorno tra Milan e Inter, che secondo quanto appreso da Calcio e Finanza potrebbe essere disputato lunedì sera.

Di seguito, tutte le date per la comunicazione di anticipi e posticipi della Serie A 2023/24:

GIORNATE DA 1 A 4: 2 gg dopo la pubblicazione del Calendario;

GIORNATE DA 5 A 19: 6 settembre 2023;

GIORNATE DA 20 A 29: 20 dicembre 2023;

GIORNATA 30: 6 febbraio 2024;

GIORNATE DA 31 A 33: 20 marzo 2024 (inizialmente 19 marzo);

(inizialmente 19 marzo); GIORNATE DA 34 A 37: 19 aprile 2024;

GIORNATA 38: 20 maggio 2024.

Quando escono anticipi e posticipi Serie A – Gli slot orari previsti a giornata

Inoltre, nella nota la Lega aveva confermato che le finestre di gara, come regola generale, sarebbero state otto dal sabato al lunedì, con possibili variazioni specifiche come nelle prime tre giornate e in quelle che si disputano nelle feste (come 17/a e 18/a giornata tra Natale e Capodanno oppure la 30/a il sabato di Pasqua).

Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/2024 si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari: