Dopo Goldman Sachs, anche JP Morgan punta sullo sport: formato un team dedicato alle acquisizioni

Dopo Goldman Sachs, anche Jp Morgan Chase ha creato un nuovo team di investment banking incentrato sullo sport. Così anche la banca di Wall Street cerca di sfruttare il settore sempre più attraente.

Come riporta l’agenzia di stampa britannica Reuters, JP Morgan ha creato un nuovo «gruppo di copertura bancaria di investimenti sportivi» che offrirà soluzioni di consulenza e finanziamento per attività come investimenti in franchising sportivi ai clienti a livello globale. «Lo sport è diventato una classe di asset sempre più grande, attirando sempre più investitori istituzionali», ha sottolineato in una nota Fred Turpin, responsabile globale dell’investment banking nei media e nelle comunicazioni.

Eric Menell e Gian Piero Sammartano guideranno il nuovo team di investment banking e riporteranno il tutto allo stesso Turpin. Sammartano manterrà la sua linea diretta interna verso Burkhard Koep, responsabile delle telecomunicazioni e dei media EMEA.

JPMorgan ha lavorato a una serie di accordi nel settore, inclusa la recente acquisizione da parte del miliardario britannico Sir Jim Ratcliffe di una quota di minoranza nel Manchester United. La banca ha già un franchising di finanziamento sportivo che ha finanziato gli stadi di molte squadre nei principali campionati sportivi statunitensi e a livello globale.