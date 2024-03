Serie A, ipotesi di spostamento di Milan-Inter a lunedì per l’Europa League

Mancano nove giornate al termine del campionato di Serie A, con l’Inter che appare ormai lanciata alla conquista del titolo di Campione d’Italia. I nerazzurri vantano 14 punti di vantaggio sul Milan, che nel weekend ha allungato a tre punti il proprio vantaggio sulla Juventus, riducendo allo stesso tempo il distacco dalla formazione di Simone Inzaghi.

Proprio il derby di Milano in programma alla 33esima giornata di campionato è uno dei temi caldi delle prossime settimane, dal momento in cui la sfida – che vedrà il Milan padrone di casa – potrebbe essere quella dello Scudetto matematico per l’Inter. Se le due squadre arrivassero all’appuntamento con il distacco attuale (o con 13 punti al massimo, non di meno) il derby potrebbe consegnare il titolo ai nerazzurri.

Quando si gioca Milan Inter? L’ipotesi del lunedì sera

Ma quando si giocherà la partita? Anche questo è un tema delicato, perché il Milan subito prima del derby sarà impegnato nella sfida con la Roma valida per i quarti di finale di ritorno di Europa League. Il match europeo andrà in scena allo stadio Olimpico nella serata di giovedì 18 aprile, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00 (l’andata è invece programmata per l’11 aprile, alle ore 21.00, a San Siro).

Per questo motivo, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, si sta valutando l’ipotesi di calendarizzare il derby di Milano – in programma nel weekend del 20-21 aprile – per la serata di lunedì 22 aprile. In questo modo i rossoneri non sarebbero costretti a disputare due gare nello spazio di poco meno di 48 ore. Ma come si incastrerebbe l’appuntamento? E’ facile immaginare che la sfida sarà un’esclusiva di DAZN (che vanta il primo diritto di scelta per le partite di ogni giornata, e che non mancherà di opzionare quello che potrebbe essere uno dei match più visti di stagione).

Tuttavia, lo slot del lunedì sera – con calcio d’inizio alle ore 20.45 – è uno di quelli riservati a Sky per la trasmissione di una delle tre partite in co-esclusiva delle quali l’emittente (secondo il bando sui diritti tv 2021-2024) detiene i diritti. A questo punto, si può ipotizzare che le pay-tv trovino un accordo per modificare gli slot a disposizione di Sky, con DAZN che andrebbe a trasmettere in solitaria Milan-Inter nella serata di lunedì, e la pay-tv di Comcast che trasmetterebbe una delle sue tre partite in un orario differente.

Non resta quindi che attendere la comunicazione ufficiale da parte della Lega Serie A, che avverrà nella giornata di domani, quando sarà annunciata la programmazione per gli incontri dalla 31esima alla 33esima giornata.