Ammonta a 100mila euro la multa comminata al Napoli per il “caso interviste”. Dopo quella che il club di Aurelio De Laurentiis aveva preso per non aver fatto parlare con le televisioni l’allenatore Calzona dopo Napoli-Juventus, ne arriva un’altra per Napoli-Torino, altra partita dopo la quale la società azzurra non ha rispettato i termini contrattuali di cessione dei diritti tv.

La punizione, scrive Tuttosport, è stata comminata direttamente dal Consiglio di Lega, che ha deliberato ieri pomeriggio. Insomma, a multare Aurelio De Laurentiis e il sui club sono stati direttamente i suoi colleghi, che non hanno gradito il comportamento del presidente anche per quello che può comportare nei rapporti con i broadcaster ai quali la Lega deve vendere il campionato e la Coppa Italia.

E saranno 100mila euro per ogni violazione da oggi in poi. E anche la UEFA potrebbe decidere di infliggere una multa al Napoli per il comportamento tenuto alla vigilia del match con il Barcellona, quando ha maltrattato un cameraman di Sky e ha impedito a Politano di rilasciare un’intervista alla pay-tv di Comcast.

Ricordiamo che le interviste rientrano negli obblighi delle società di calcio nei confronti delle emittenti televisive, come indicato nel bando per la cessione dei diritti tv. A tali obblighi – se non rispettati – corrispondono delle sanzioni, che vanno appunto dal richiamo alla multa, progressivamente più alta.