Napoli, De Laurentiis fissa il bonus: 10 milioni alla squadra per il Mondiale per Club

Mentre il Napoli di Francesco Calzona si prepara per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona, il presidente Aurelio De Laurentiis prova a fare la sua parte prima di questa difficile e importantissima partita che potrebbe rilanciare la stagione dei campioni di Italia.

Ora che in campionato la risalita verso il quarto posto sembra essere impossibile, il cammino in Champions League ha preso un’importanza capitale, soprattutto per il discorso legato al Mondiale per Club 2025. I partenopei vogliono raggiungere nello speciale ranking FIFA la Juventus e aggiudicarsi un posto fra le 32 formazioni partecipanti. Per incentivare tutta la squadra, il numero uno partenopeo ha voluto dare il proprio contributo.

Infatti, mentre porta avanti una azione legale che mira a far escludere la Juve dalla contesa per la partecipazione al Mondiale per Club 2025 Stati Uniti, De Laurentiis ha stanziato un bonus squadra da 10 milioni di euro in caso Di Lorenzo e compagni riuscissero a qualificarsi alla competizione organizzata dalla FIFA. A riportarlo è l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport.

La sola partecipazione al torneo garantisce a tutte le società un incasso da 50 milioni. Cifra che salirebbe fino ai 100 milioni in caso di vittoria finale. Avere la certezza di questo introito permetterebbe alla società partenopea di assorbire quasi totalmente la sempre più probabile non partecipazione alla prossima Champions League, che dalla stagione 2024/25 conterà un numero maggiore di partecipanti (da 32 a 36) e soprattutto premi UEFA più sostanziosi.