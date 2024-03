La Lazio esce dalla Champions: i premi UEFA definitivi per il club

La Champions League 2023/24 sta proseguendo con gli ottavi di finale e nella serata di ieri sono arrivate le prime squadre qualificate ai quarti della competizione. Dopo il successo della gara di andata, il PSG ha avuto la meglio anche al ritorno sulla Real Sociedad. La Lazio non è invece riuscita a mantenere il vantaggio conquistato nella sfida di andata ed è stata eliminata dal Bayern Monaco con un netto 3-0.

I biancocelesti – che vedono svanire così anche il sogno del nuovo Mondiale per Club – non raggiungevano la fase a eliminazione diretta della Champions League dalla stagione 2020/21 quando agli ottavi pescarono proprio il Bayern Monaco. In quelle occasioni le vittorie, e il conseguente passaggio del turno, sorrisero ai tedeschi che si imposero all’Olimpico per 4-1 e poi vinsero 2-1 in casa.

Sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza ha stimato i ricavi ottenuti nell’attuale edizione della competizione dalla Lazio di Lotito. Partiamo come di consueto dal bonus partecipazione, uguale per tutti, che porta nelle casse delle società 15,64 milioni di euro. Si passa poi al ranking storico/decennale, un montepremi complessivo di 600,6 milioni di euro che viene suddiviso tra le società calcistiche in base al piazzamento nella classifica data dalle prestazioni europee degli ultimi dieci anni.

Per questa stagione, le stime di Calcio e Finanza si basano sui dati ufficiali della UEFA per il 2021/22. In quella stagione – la prima del ciclo di diritti attuale – sono stati assegnati ai club italiani circa 34 milioni di euro di market pool. La cifra è da dividere in due parti: 17 milioni vengono assegnati in proporzione al piazzamento nella Serie A 2022/23, che ha visto la Lazio chiudere al secondo posto, dietro al Napoli.

Gli altri 17 milioni vengono invece suddivisi tra i club in base al numero di partite che giocheranno nella prossima Champions. In questo caso, per la Lazio abbiamo ipotizzato lo scenario peggiore, per definire la cifra minima: Napoli e Inter finaliste di Champions, il risultato massimo che le due formazioni rimaste in gioco possono ancora conseguire.

Lazio ricavi Champions – Le cifre della stagione 2023/24

Per quanto riguarda la Lazio, le cifre definitive dei ricavi durante questa edizione della Champions League hanno raggiunto quasi i 60 milioni di euro, ma in caso di mancato passaggio del turno da parte delle altre italiane (o se comunque le due squadre saranno eliminate nel corso del torneo) questa cifra potrà crescere ancora leggermente: