Mondiale per Club: Lazio fuori dai giochi, Napoli-Juve per l'ultimo posto

La nuova settimana dedicata alla Champions League consente di aggiustare il tiro anche sulle squadre ancora in corsa per il nuovo Mondiale per Club, che cercheranno di centrare la qualificazione al torneo. Nel mese di dicembre la FIFA ha ufficializzato i criteri per la definizione del ranking utile a stabilire le otto squadre partecipanti al nuovo torneo a 32 squadre, che si aggiungono alle vincitrici della Champions League dal 2021 al 2024.

Dunque, oltre a Chelsea (2021), Real Madrid (2022) e Manchester City (2023) sono state definite altre cinque formazioni che – sulla base dei punti accumulati del ranking e delle squadre ancora in corsa in questa edizione della Champions League – hanno già blindato il loro posto nella competizione:

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint-Germain FC (FRA)

Inter (ITA)

Porto (POR)

Benfica (POR)

Otto posti sono dunque già occupati e ne restano quattro da assegnare. Uno andrà alla prossima vincente della UEFA Champions League e ulteriori tre a chi si classificherà al sesto, settimo e ottavo posto del ranking. Ranking che si allargherà ad un eventuale nono posto solo se la vincente della Champions League 2023/24 fosse una squadra già qualificata.

Ranking nuovo Mondiale per Club – La classifica aggiornata

Dopo le prime sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione, la classifica si è modificata leggermente come di seguito (in rosso le squadre che attualmente sono fuori dal torneo a causa del limite di massimo due club per Federazione):

Bayern Monaco (Germania) – 103 punti, qualificata PSG (Francia) – 82 punti, qualificata Inter (Italia) – 76 punti, qualificata Porto (Portogallo) – 68 punti, qualificata Borussia Dortmund (Germania) – 68 punti Atletico Madrid (Spagna) – 62 punti Lipsia (Germania) – 61 punti Barcellona – 56 punti Benfica (Portogallo) – 52 punti Juventus – 47 punti, ultima qualificata Napoli – 42 punti Salisburgo – 40 punti Lazio – 35 punti

Ranking nuovo Mondiale per Club – Lo scontro Napoli-Juventus

Guardando all’Italia, l’eliminazione della Lazio dalla Champions League per mano del Bayern Monaco sancisce anche l’uscita di scena dei biancocelesti dalla corsa per il nuovo Mondiale per Club. Lo scontro si riduce dunque al duello tra Juventus e Napoli. Grazie al pareggio ottenuto nella gara di andata con il Barcellona, i partenopei possono sognare ancora di qualificarsi per la manifestazione.

Per garantirsi l’accesso al torneo dovranno però vincere la partita di ritorno (portandosi così a 45 punti tra bonus vittoria e bonus per il passaggio del turno) e a quel punto sarà sufficiente vincere una sola partita ai quarti (o pareggiarne due) per ottenere il pass per gli Stati Uniti d’America.

Se invece il Napoli passasse con un pareggio contro il Barcellona (con conseguente successo ai supplementari o ai calci di rigore), si porterebbe a 44 punti. In quel caso servirebbero ulteriori tre punti per agganciare la Juventus, che arriverebbero solamente con il passaggio alle semifinali di Champions League, scenario più complicato. L’eliminazione agli ottavi di finale garantirebbe invece la matematica qualificazione alla Juventus.