Champions, Bayern-Lazio tra gli ottavi meno visti negli ultimi 10 anni in chiaro

La corsa della Lazio in Champions League si è fermata agli ottavi di finale e ancora una volta per mano del Bayern Monaco. A poco è servita la vittoria dell’andata all’Olimpico per 1-0 con i bavaresi che già a fine primo tempo avevano ribaltato il risultato grazie ai gol di Kane e Muller, per poi fissare il risultato finale sul 3-0 con la doppietta dell’attaccante inglese.

La sfida dell’Allianz Arena è stata scelta da Mediaset come gara da trasmettere in chiaro per questa settimana di Champions League che ha aperto la fase di ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Lazio-Bayern Monaco ha raccolto 3.416.000 spettatori su Canale 5 per il 16,1% di share, risultando il secondo programma più visto della serata dietro al film “Margherita delle stelle” su Rai 1.

Ascolti tv Bayern Lazio – Il confronto con le altre gare negli ultimi 10 anni

Lazio-Bayern Monaco, inoltre, è stata la partita con una formazione italiana meno vista in chiaro degli ultimi 10 anno, considerando il numero totale degli ascoltatori. Mentre si classifica al quartultimo posto per quanto riguarda il dato legato allo share.

Come si vede dalla tabella, è presente al secondo posto fra le gare meno viste in chiaro delle ultime 10 stagioni con un’una italiana in campo un’altra sfida fra Lazio e Bayern Monaco, quella degli ottavi di finale del 2020/21. In quell’occasione si giocò l’andata all’Olimpico con il risultato che sorrise ai bavaresi per 4-1.

Per quanto riguarda lo share, la partita di ieri sera, come detto, riesce a fare meglio di sole tre gare andate in onda in chiaro e che vedevano una formazione italiana protagonista. Peggio del 16,1% di share di Bayern Monaco-Lazio hanno fatto Lazio-Bayern Monaco del 2021 (14,1%), Valencia-Atalanta del 2020 (15,25%) e Real Madrid-Atalanta (15,7%).

Considerando anche le partite trasmesse in chiaro negli ultimi 10 anni che hanno visto protagoniste solo formazioni straniere, Bayern Monaco-Lazio si piazza all‘ottavo posto per numero di spettatori più basso (la peggiore è PSV-Atletico Madrid, ottavo di finale 2015/16 con soli 1.680.000 spettatori) e al decimo posto per share (anche qui la peggiore è PSV-Atletico con il 6,2%).