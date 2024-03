Napoli-Juve e non solo, si accende la lotta per gli ultimi posti al Mondiale per Club

Mentre si accende la lotta tra Juventus e Napoli per la partecipazione al primo Mondiale per Club a 32 squadre – con tanto di ipotesi di azioni legali da parte dei partenopei –, quella italiana non sarà l’unica sfida che si giocherà nelle prossime settimane per prendere parte alla nuova competizione. Ci sono infatti scontri interni anche in Spagna e Germania, con duelli a distanza che coinvolgono diversi top club.

Partendo dall’Italia, l’Inter ha assicurato uno dei due slot disponibili per attraverso il percorso ranking. Una tra Juventus, Napoli e Lazio è sicura di unirsi ai nerazzurri. Attualmente, la Juventus occupa il secondo posto per l’Italia, ma gli incontri della UEFA Champions League all’inizio di marzo avranno un ruolo chiave nel determinare se la squadra torinese potrà giocare il torneo nel 2025.

Due vittorie aggiuntive nella UEFA Champions League di quest’anno, inclusa una partecipazione ai quarti di finale, garantirebbero la qualificazione del Napoli a discapito dei bianconeri. Questo a meno che la Lazio non superi sia la Juventus che il Napoli raggiungendo la finale della UEFA Champions League 2023/24 e accumulando ulteriori 12 punti nel ranking (e il loro avversario in finale non sia il Napoli).

Se Barcellona e Bayern Monaco avranno successo nei loro confronti contro gli avversari italiani a marzo (rispettivamente Napoli e Lazio), la Juventus sarà certa di avere un posto al primo Mondiale per Club della storia a 32 squadre.

Squadre qualificate al Mondiale per Club – La Spagna

Proseguendo con la Spagna, il Real Madrid, vincitore della UEFA Champions League nel 2021/22, ha garantito un posto per rappresentare il Paese nella prima edizione della manifestazione. Una tra Atlético Madrid, Barcellona e Real Sociedad si unirà ai Blancos, qualora tra queste ci fosse la vincitrice dell’attuale edizione della UEFA Champions League.

La qualificazione tramite il ranking è ancora disponibile invece per l’Atletico e per i blaugrana. I Colchoneros sono in pole position e potrebbero ottenere il pass per gli Stati Uniti già martedì 12 marzo. L’eliminazione agli ottavi di finale per il Barcellona e la Real Sociedad rispettivamente contro Napoli e PSG garantirebbe all’Atlético la qualificazione.

Per il Barcellona, è necessario raggiungere invece almeno le semifinali della UEFA Champions League 2023/24 per rimanere in corsa. Le loro possibilità di qualificazione sono legate anche ai risultati ottenuti dall’Atletico e (appunto) dalla stessa Real Sociedad.

Squadre qualificate al Mondiale per Club – La Germania

Passando invece alla Germania, con il terzo posto nella classifica europea generale, il Bayern Monaco ha già garantito il suo posto nel Mondiale per Club. Dati gli attuali punteggi, la Germania è certa di avere un’altra squadra, con il Borussia Dortmund in vantaggio sul Lipsia. Quest’ultimo dovrebbe non solo eliminare il Real Madrid, ma anche raggiungere almeno le semifinali per avere una possibilità di superare il Dortmund.

Squadre qualificate al Mondiale per Club – Il caso Salisburgo e gli altri club

Infine, la qualificazione costante alla fase a gironi della UEFA Champions League e il raggiungimento della fase a eliminazione diretta nel 2021/22 potrebbero essere una spinta importante per il Salisburgo e i suoi tifosi. Mentre la squadra è attualmente classificata 18esima nel ranking, il Salisburgo è qualificato per il Mondiale per Club in base alla regola per cui solo due club si qualificano per Paese, a meno che non ci siano Campioni d’Europa diversi tra quelli appartenenti alla stessa Federazione.

Con Italia, Spagna e Germania ormai sicure di avere due rappresentanti ciascuna, il successo nella UEFA Champions League quest’anno per qualsiasi squadra diversa da PSV Eindhoven, Arsenal o Copenhagen garantirebbe al Salisburgo un posto negli Stati Uniti. Diversamente, sarà una di queste tre formazioni a staccare il pass per gli USA.