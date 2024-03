Il calcio italiano settimo al mondo per numero di squadre professionistiche

Nella giornata di oggi la FIFA ha pubblicato l’edizione relativa al 2023 del suo Professional Football Report. Nello studio viene sottolineato come esistano un totale di 3.986 club professionistici nel mondo. Il numero però potrebbe essere superiore visto che non tutte le associazioni hanno fornito i dati ufficiali. Quindi secondo una stima i club presenti possono superare i 4.000.

Dal Report si evince come l’Italia, considerando le tre serie professionistiche (Serie A, B e C), conti un totale di 100 club. Dando uno sguardo globale, l’Italia si piazza al settimo posto come associazione con il maggior numero di club professionistici. In questa ottica, va considerata la futura riforma del calcio italiano voluta dalla FIGC di Gabriele Gravina, alle prese con i vari colloqui con leghe e club per una riduzione del numero di squadre nei tre campionati professionistici. Da una parte una riduzione consistente riguarderebbe la Serie C, ma anche la Serie A, nonostante la proposta di passare a 18 squadre di Inter, Juventus, Milan e Roma è stata bocciata dalle altre società.

Detto dell’Italia, la nazione che ha più club professionistici è il Messico con ben 244 club, seguito a grande distanza dalla Turchia con 136 e a chiudere il podio ecco l’Argentina (118). Dando uno sguardo alla confederazioni, la UEFA è la quella che conta il maggior numero di club professionistici (1.549) con una media di 28 club professionistici per associazione. Andando nel dettaglio, le squadre UEFA contano ben 41 giocatori tesserati di media.

Detto del podio assoluto per numero di club professionistici (Messico, Turchia e Argentina), ecco il resto della graduatoria, considerando tutte le federazioni nazionali del mondo:

Messico – 244 club Turchia – 136 club Argentina – 118 club Thailandia – 110 club Arabia Saudita – 108 club USA – 101 club Italia – 100 club Inghilterra – 92 club Scozia – 77 club Guatemala – 72 club

Se Italia e Inghilterra sono presenti nella top 10 delle associazioni nazionali con più club professionistici al Mondo, ecco come è la situazione nelle altre tre leghe principali UEFA, Francia, Germania e Spagna:

Italia – 100 club Inghilterra – 92 club Germania – 56 club Spagna – 41 club Francia – 42 club

In conclusione, va considerato il numero di campionati che ogni federazione considera professionistici. In Italia sono in totale tre (Serie A, B e C), come la Germania (Bundesliga, 2.Bundesliga e 3.Liga), mentre in Inghilterra quattro (Premier League, Championship, League One e Two). Francia e Spagna, invece, ne hanno solo due a testa.