Formula 1 al via: da Leclerc a Verstappen, gli stipendi dei piloti nel 2024

Prende il via la nuova edizione del Campionato del Mondo di Formula 1, con il Bahrain pronto a ospitare il primo Gran Premio della stagione 2024. I favori del pronostico sono tutti per Max Verstappen, dominatore incontrastato degli ultimi anni, che ha già confermato la sua superiorità durante le prove. Tuttavia, è importante tenere d’occhio avversari come Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con quest’ultimo che dal 2025 si unirà al monegasco in Ferrari.

Il mondo della Formula 1 è quindi pronto a ripartire, con una macchina organizzativa che vale 3 miliardi di euro. Questo è il risultato di uno spettacolo sempre più coinvolgente sia per gli addetti ai lavori che per i tifosi. L’impatto economico dell’evento, gestito dal Formula One Group (società controllata da Liberty Media), si riflette anche nei compensi garantiti ai piloti del circus.

Si tratta di cifre enormi, in linea con il ritorno economico che i protagonisti della competizione apportano alle rispettive scuderie. All’inizio della stagione 2024 è possibile ricostruire gli stipendi di tutti i piloti che prenderanno parte alla stagione. Ecco la classifica completa dei 20 partecipanti, con i loro stipendi e la durata del contratto, sulla base delle indiscrezioni di Racing News 365.

Stipendi piloti Formula 1 – Verstappen davanti a tutti

Il protagonista indiscusso rimane l’olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore di tre titoli mondiali. È lui il favorito anche per questa nuova stagione e il suo stipendio riflette questa posizione: 55 milioni di dollari all’anno, con un contratto che scadrà nel 2028.

Al secondo posto troviamo Lewis Hamilton, il 39enne della Mercedes e sette volte campione del mondo. L’inglese guadagnerà circa 45 milioni di dollari nell’ultimo anno con la scuderia tedesca. Nonostante un contratto che terminerà nel 2025, il pilota ha esercitato una clausola che gli consentirà di unirsi alla Ferrari dalla prossima stagione. Questo trasferimento gli permetterà di guadagnare 50 milioni di euro annui circa (anche se indiscrezioni si spingono addirittura fino a 100 milioni di dollari a stagione).

Chiude il podio Charles Leclerc, con uno stipendio di 34 milioni di dollari. Il suo contratto appena rinnovato lo legherà alla Ferrari fino al 2028, dimostrazione di grande fiducia da parte della scuderia di Maranello, che ha affidato le proprie speranze di successo al pilota monegasco.

Stipendi piloti Formula 1 – L’elenco completo

Un dettaglio interessante della classifica è l’ultimo posto di Logan Sargeant, primo nel ranking dei danni del 2023. Questo non sembra essere un caso isolato, considerando che Verstappen occupava l’ultimo posto nella lista dei “disaster awards”. Ecco l’elenco completo dei 20 piloti in gara con i relativi stipendi e l’anno di scadenza del contratto: