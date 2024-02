F1, nel 2024 due Gran Premi e sei Sprint Race in diretta in chiaro

Quest’oggi Sky ha presentato la nuova stagione dei motori, che sarà seguita in prima linea dalla televisione satellitare, che ne detieni i diritti in esclusiva anche per l’annata 2024/25. Contestualmente alla programmazione dedicata, la tv di Comcast ha comunicato anche quali saranno i Gran Premi di Formula 1 che saranno trasmessi in chiaro su TV8.

Si registra un drastico calo degli appuntamenti in chiaro che passano da una media di quattro-cinque a stagione a soli due. Infatti, per questa annata i GP trasmessi su TV8 saranno solo quelli di Imola e quello di Monza, che tra l’altro sono inseriti nella lista redatta dall’AgCom per gli eventi sportivi di carattere nazionale che devono essere trasmessi appunto in chiaro.

Formula 1 GP in chiaro 2024 – Le sei Sprint Race e la novità F2 su Cielo

Oltre a questi GP, in diretta su TV8 ci saranno anche le sei Sprint del sabato in programma in Cina, Miami, Austria, Stati Uniti, Brasile e Qatar. La novità di quest’anno riguarda la trasmissione in chiaro su Cielo della prima tappa della F2 in Bahrain, campionato nel quale debutta la speranza azzurra dell’automobilismo Andrea Kimi Antonelli.

Le altre 22 gare a partire dal Gran Premio inaugurale del Bahrain saranno trasmesse in diretta su Skye su Now mentre su TV8 andranno in onda in differita (sabato il Gran Premio è previsto in prima serata alle 21:30). Il discorso vale ovviamente anche per le Qualifiche, che verranno tutte trasmesse in differita ad eccezione di quelle di Imola e Monza.