Parte la Grande Stagione dei Motori firmata Sky

Conto alla rovescia sempre più breve per la nuova Stagione dei Motori di Sky. Si parte con le sfide della F1 in Bahrein, il 2 marzo, seguite la settimana successiva dalla MotoGP il 9 marzo in Qatar, trasmesse su Sky e disponibili in streaming su NOW.

Dal fascino delle piste che hanno segnato la storia del motorsport a quelle all’avanguardia dell’ultima generazione, questa stagione offre l’opportunità di immergersi nelle appassionanti sfide su due e quattro ruote. La tecnologia sarà protagonista sul campo, arricchendo l’esperienza con speciali e dietro le quinte, offrendo agli appassionati un’incursione nei segreti del dietro le quinte e un incontro ravvicinato con i grandi campioni.



Con oltre 1.300 ore di programmazione in diretta, di cui circa 400 dedicate a studi e rubriche, la stagione promette di mantenere gli spettatori incollati allo schermo per oltre 9 mesi: saranno infatti oltre 200 le gare distribuite in 42 weekend all’insegna della velocità, rendendo questa stagione la più ricca di sempre.

