Sky, Masolin e Valsecchi lasciano la F1: ecco i nuovi conduttori

Parte la nuova Grande Stagione dei Motori di Sky, un lungo viaggio intorno al mondo, senza lasciare mai La Casa dello Sport. Su Sky e in streaming su Now sta per iniziare la nuova avventura che per i prossimi nove mesi accompagnerà gli appassionati e i tifosi sui circuiti più belli, dalle piste che hanno fatto la storia del motorsport a quelle ultramoderne dell’ultima generazione, per godersi le emozionanti sfide a due e quattro ruote.

Sarà una stagione che vedrà maggiore tecnologia in campo, con tanti speciali e molti backstage per accompagnare l’appassionato dentro il “dietro le quinte” e i grandi campioni. Si starà sempre nel vivo dell’evento, con più di 1.300 ore di programmazione in diretta, circa 400 di queste dedicate a studi e rubriche, con oltre 200 gare in 42 weekend a tutta velocità.

Dal rombo della Formula 1, ai campioni della MotoGp, passando per il mondiale Superbike e il Fim Women’s Motorcycle World Championship, dalla Ntt Indycar Series, al World Rally Championship passando dal Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo Europa e tanti altri campionati, da vivere live su Sky (anche in mobilità su Sky Go), in streaming su Now.

Sky nuovi conduttori Formula 1 – Le novità della pay-tv

A partire dalla Formula 1, al via in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now il 2 marzo, live dal Bahrain: Davide Camicioli e la new entry Vicky Piria – giovane pilota che vanta già alle sue spalle una carriera significativa, dai kart alle monoposto, dalle Gt all’esperienza da unica italiana al mondo selezionata per le WSeries – saranno i nuovi conduttori dal paddock e in studio nei pre e post gara, per introdurre gli appassionati ai temi caldi del weekend, incontrando piloti, team manager, ospiti e personaggi chiave del Circus.

I due sostituiranno Federica Masolin e Davide Valsecchi, che hanno raccontato la Formula 1 fino alla passata stagione. Valsecchi dice addio a Sky, mentre Federica Masolin, che ha lasciato la conduzione per il calcio con la Champions League e gli Europei, sarà ancora parte del racconto della Formula 1, con incursioni in alcuni momenti speciali della stagione, interviste e backstage del Circus.

Confermato Carlo Vanzini, che sarà la voce di tutti i Gran Premi insieme a Marc Gené, il quale garantirà aggiornamenti dal box Ferrari e da bordo pista, e Roberto Chinchero, esperto nell’analisi strategie di piloti e team. La novità riguarda invece la conduzione dei pre e post gara. Al fianco di Camicioli ci sarà anche Ivan Capelli, presenza fissa per tutte e 24 le gare in programma. Confermati anche Mara Sangiorgio per le interviste in loco nel paddock e Matteo Bobbi, che con la Sky Sport Tech Room analizzerà gli episodi di gara e permetterà agli appassionati di scoprire tutti i dettagli riguardanti le monoposto.

Sky nuovi conduttori Formula 1 – Guido Meda per la MotoGP

Coppia che vince non si cambia neanche per quanto riguarda la MotoGP, con Guido Meda e Mauro Sanchini confermati per le telecronache del Motomondiale. Moto2 e Moto3 affidata ancora a Rosario Triolo e Mattia Pasini, mentre gli inviati ai box per le ultime direttamente dal luogo dove si gareggia saranno Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Confermata, infine, anche Vera Spadini alla conduzione degli studi pre e post gara.