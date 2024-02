Caos Sporting-Atalanta, la Lega portoghese valuta il rinvio per la gara dei biancoverdi

Sporting Lisbona e Atalanta incroceranno il loro cammino in Europa League ancora una volta in questa stagione, dopo essersi sfidati per due volte nella fase a gironi, una vittoria per i bergamaschi in Portogallo e un pareggio in Italia. Ora però nasce un problema calendario comune.

Infatti, se l’Atalanta si trova un calendario ingolfato dal recupero di campionato contro l’Inter a San Siro che rientra nell’elenco delle quattro partite da disputare in soli nove giorni, lo Sporting è nella stessa delicata situazione. Infatti, la formazione Ruben Amorin ha in calendario la sfida di andata della semifinale contro il Benfica della Coppa di Portogallo.

Calendario Sporting Atalanta – Le soluzione al vaglio della Lega portoghese

Mentre in Lega Serie A si sta pensando di spostare la sfida fra Atalanta e Bologna, in Portogallo si fa strada la stessa soluzione per Sporting-Farense, giornata di campionato prevista per il 3 marzo, due giorni prima alla gara di andata contro l’Atalanta.

Un’altra opzione, come riportano i media portoghesi, è quella di posticipare la gara di andata di Coppa di Portogallo contro il Benfica di giovedì 29 febbraio. Ma qui nascerebbe il problema legato ai biglietti, con le vendite che sono già iniziate da diversi giorni per la super sfida di Coppa, che sta caratterizzando anche la Primera Liga.