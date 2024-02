Il CIES Football Observatory ha pubblicato un nuovo report che analizza il volume di transazioni di calciatori in entrata o in uscita nelle ultime cinque stagioni, in relazione ai club che hanno superato la soglia dei 100 milioni di euro. Presente anche una graduatoria sulle spese nette per le ultime dieci stagioni, le ultime cinque e l’ultima stagione. In termini di volume di denaro, il Chelsea è chiaramente in testa con 2,572 miliardi di euro, seguito dal Manchester City (1,726 miliardi) e dal Paris St-Germain (1,404 miliardi).

In totale, 14 società provenienti da sette Paesi hanno “movimentato” oltre un miliardo di euro in cinque stagioni: cinque dall’Inghilterra, due dalla Spagna, due dalla Germania, due dall’Italia (Inter e Juventus), una dalla Francia, una dal Portogallo e una dai Paesi Bassi. Ventiquattro Paesi, compresi cinque al di fuori dell’Europa, sono rappresentati tra i 169 club il cui volume di transazioni ha superato i 100 milioni di euro, con un massimo di 30 club per l’Inghilterra.

In termini di bilanci, i valori per la stagione in corso variano dai -384 milioni di euro per l’Al-Hilal ai +167 milioni di euro per il Southampton. Nelle ultime cinque stagioni, le cifre vanno da -782 milioni di euro per il Chelsea a +354 milioni di euro per il Benfica. Infine, nell’ultimo decennio, i valori vanno da -1,348 miliardi di euro per il Manchester United (con solo il Chelsea che totalizza un deficit superiore al miliardo di euro) a +732 milioni di euro per il Benfica.

Spesa netta mercato – La top 10 per volume di affari in entrata e in uscita

Di seguito, la top 10 per volume d’affari (tra operazioni in entrata e in uscita):

Chelsea – 2,572 miliardi di euro Manchester City – 1,726 miliardi di euro Paris Saint-Germain – 1,404 miliardi di euro Barcellona – 1,333 miliardi di euro Manchester United – 1,313 miliardi di euro Juventus – 1,298 miliardi di euro Tottenham – 1,290 miliardi di euro Benfica – 1,223 miliardi di euro Ajax – 1,216 miliardi di euro Real Madrid – 1,201 miliardi di euro

Tra le prime dieci squadre, ce n’è solo una italiana, anche se l’Inter è comunque tra i club che hanno avuto un giro d’affari superiore al miliardo di euro sul mercato. Ma come cambia la graduatoria per quanto riguarda le spese nette? Guardando alle ultime cinque stagioni, i club di Premier League dominano la classifica in termini di saldo negativo (su tutti il Chelsea a -782 milioni di euro).

Spesa netta mercato – L’Italia nelle ultime 5 stagioni

Guardando invece nello specifico all’Italia, è interessante notare come tre delle quattro big che hanno vinto il campionato nelle ultime stagioni – Juventus, Milan e Napoli – siano davanti a tutti (in termini di saldo negativo per spesa netta), mentre l’Inter è l’unica con un saldo sostanzialmente in equilibrio nelle ultime 5 stagioni, principalmente grazie al ricorso all’acquisto di diversi calciatori a parametro zero e uscite importanti (soprattutto nelle ultime due stagioni). Questa la top 10 dei club italiani per spesa netta negli ultimi cinque anni. Al quarto posto si posiziona addirittura il Parma, club attualmente in Serie B: