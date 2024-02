Conference League, ecco gli ottavi: la Fiorentina pesca il Maccabi Haifa

Si è tenuto questa mattina il sorteggio nuovo turno della fase a eliminazione diretta della UEFA Conference League 2023/24. Il torneo proseguirà nel mese di marzo con gli ottavi di finale, ma prima si è svolto il sorteggio per definire gli otto accoppiamenti che hanno dato forma alle prossime sfide della manifestazione.

Il sorteggio come detto ha visto la partecipazione di 16 squadre: le 8 qualificate come prima in classifica nei gironi, che sono teste di serie, e le otto che si sono classificate dagli spareggi che si sono conclusi ieri sera, che giocheranno la sfida di ritorno in trasferta. Tra queste 16 formazioni impegnate nel torneo c’è anche la rappresentante italiana, la Fiorentina.

Sorteggio ottavi Conference League – Le squadre

Queste le formazioni partecipanti:

TESTE DI SERIE

Fiorentina (ITA)

Lille (FRA)

Maccabi Tel Aviv (ISR)

Viktoria Plzen (CZE)

Bruges (BEL)

Aston Villa (ING)

Paok Salonicco (GRE)

Fenerbahce (TUR)

NON TESTE DI SERIE

Sturm Graz (AUS)

Servette (SVI)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Dinamo Zagabria (CRO)

Olympiacos (GRE)

Ajax (OLA)

Molde (NOR)

Maccabi Haifa (ISR)

Sorteggio ottavi Conference League – Il regolamento

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione nazionale. Gli spareggi prevedono due partite. Le teste di serie saranno impegnate in casa al ritorno. Si ricorda che è stata abolita la cosiddetta regola dei gol in trasferta. In caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta da ciascuna squadra. Se dopo i successivi 30 minuti le squadre sono ancora in parità, si procede ai calci di rigore.

Sorteggio ottavi Conference League – Gli accoppiamenti

Questi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale dell’edizione 2023/24 della UEFA Europa League:

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Bruges

Union Saint-Gilloise-Fenerbahce

Dinamo Zagabria-Paok Salonicco

Sturm Graz-Lilla

Maccabi Haifa-Fiorentina

Maccabi Tel Aviv-Olympiacos

Sorteggio ottavi Conference League – Le date