Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League mette l’Atalanta di fronte a un calendario piuttosto impegnativo. I bergamaschi hanno pescato lo Sporting Lisbona dall’urna di Nyon, club portoghese che hanno già affrontato durante la fase a gironi (la squadra del tecnico Gasperini ha chiuso al primo posto in classifica).

Ora un nuovo scontro, che tuttavia non si giocherà nel classico giovedì di Europa League. Dal momento in cui anche il Benfica (altra squadra di Lisbona) sarà impegnato in casa nella gara valida per l’andata degli ottavi, la UEFA sposterà per motivi di ordine pubblico la sfida tra Sporting Lisbona e Atalanta al martedì 5 marzo, intasando notevolmente il calendario dei bergamaschi nei primi giorni del mese.

Perché Sporting Atalanta si gioca martedì – Il calendario

Queste le partite che la Dea dovrà giocare, complice anche il recupero di campionato con l’Inter (sfida rinviata per la Supercoppa italiana):

25 febbraio, ore 20.45 – Milan-Atalanta;

28 febbraio, ore 20.45 – Inter-Atalanta;

3 marzo, ore 18.00 – Atalanta-Bologna

5 marzo (orario da definire) – Sporting Lisbona-Atalanta

Un vero e proprio tour de force per la squadra lombarda, anche se con questo calendario viene comunque rispettata la distanza di 48 ore tra le partite. Resta da capire se la Lega prenderà qualche provvedimento in tal senso.