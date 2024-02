Dall'Inter al Napoli, il programma della Champions League in tv

Dopo la sorprende vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco, è il turno delle altre due squadre italiane rimaste in corsa in Champions League. Inter e Napoli dovranno quindi affrontare le rispettive gare di andata degli ottavi di finale, rispettivamente contro Atletico Madrid e Barcellona.

I nerazzurri di Simone Inzaghi scenderanno in campo per primi e lo faranno in un San Siro da record, pronto a spingere Lautaro Martinez e compagni a un’altra cavalcata nella massima competizione europea, dopo il raggiungimento della finale dello scorso anno. In casa partenopea, invece, la sfida di mercoledì contro i blaugrana potrebbe rappresentare il punto di svolta di una stagione fin qui deludente dopo la vittoria dello Scudetto. Le attese sono comunque alte per la squadra di Walter Mazzarri che si affida al ritorno in campo di Victor Osimhen.

Come detto, la prima a scendere in campo sarà l’Inter contro l’Atletico Madrid. Appuntamento a San Siro fissato per martedì 20 febbraio alle ore 21.00. E per chi non fosse riuscito ad assicurarsi un biglietto per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, la sfida contro la formazione dell’ex Cholo Simeone, sarà possibile seguirla in chiaro su Canale 5, oltre che per gli abbonati a Sky.

Il Napoli, invece, sarà la grande protagonista dell’esclusiva assoluta di Amazon Prime Video, che detiene i diritti televisivi della migliore gara del mercoledì in Champions League (accordo rinnovato fino al 2027). Appuntamento, quindi, fissato per mercoledì 21 febbraio alle ore 21.00 con il fischio di inizio al Diego Armando Maradona che vedrà di fronte gli azzurri e il Barcellona di Xavi, anche lui non protagonista fin qui di una grande stagione da campione in carica.

Ottavi Champions programmazione tv – I palinsesti di Mediaset e Amazon Prime

Ma il programma della due giorni di Champions League non finisce qui. Infatti, ci sono altre due partite, una martedì e una mercoledì, che accompagneranno le serate in cui scenderanno in campo le formazioni italiane. Sfide chiave anche in previsione del ranking europeo stagionale che assegna alle prime due federazioni nazionali un posto aggiuntivo per l’edizione 2024/25, la prima a 36 squadre.

Ecco a programmazione combinata di Mediaset e Amazon Prime per questa due giorni di Champions League prevede:

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO

Inter-Atletico Madrid, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity. Telecronaca: Massimo Callegari e Giancarlo Camolese.

Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO