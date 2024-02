Dopo aver superato di slancio la Salernitana e aver aumentato il divario con le inseguitrici, complici gli scivoloni di Juventus e Milan, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a tornare protagonista anche in Champions League con l’andata degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid.

Martedì sera, San Siro sarà ancora tutto esaurito e, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per la grande serata di Champions la società nerazzurra festeggerà il secondo incasso della propria storia. In attesa dei dati ufficiali, infatti, per la prima partita internazionale del 2024 l’Inter incasserà circa 9 milioni di euro. Facendo un confronto con l’ottavo di finale dello scorso anno, quello contro il Porto, si registrerà un guadagno superiore di circa il 30%. Contro i portoghesi si toccò quota 6,7 milioni.

Superato anche il quarto di finale contro il Benfica (7,8 milioni), mentre rimane irraggiungibile il ritorno della semifinale, sempre dello scorso anno, contro il Milan che registrò 12,5 milioni di euro dal botteghino, record di sempre per San Siro. Inter-Atletico Madrid insidia il secondo posto generale degli incassi più alti mai registrati dallo stadio milanese. Infatti dietro al derby di ritorno è presente quello di andata, quando era il Milan in casa: 10,4 milioni. In pericolo è il terzo posto che vede Milan-Tottenham, andata degli ottavi di Champions sempre della stagione scorsa, quando fu registrato un incasso di 9,1 milioni.

Incasso Inter Atletico Madrid – San Siro da record

