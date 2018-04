Turnover e costo rosa Juventus – Mancano 7 giornate al termine del campionato di Serie A e la Juventus sembra lanciata alla conquista del settimo titolo consecutivo, un record che avrebbe dell’incredibile. C’è un fattore nella squadra guidata da Massimiliano Allegri che, ad ora, è stato determinante: il turn-over. Basti pensare che, come riporta “La Repubblica”, in 45 partite ufficiali Massimiliano Allegri ha usato 44 formazioni diverse, affidandosi alla rotazione e ribaltando il concetto stesso di “titolarissimo”. Qualcuno lo è (Higuain, Pjanic, Chiellini, Khedira), ma anche loro sono stati sottoposti alla legge dell’alternanza.

Turnover e costo rosa Juventus, solo due volte Allegri ha schierato la stessa formazione

Le uniche due formazioni uguali sono state quelle schierate alla seconda giornata a Marassi col Genoa e alla nona in casa dell’Udinese: Buffon, Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro – Pjanic, Khedira Cuadrado, Dybala, Mandzukic – Higuain. Era, in effetti, la formazione indicata come teoricamente titolare prima che la stagione iniziasse, e l’unico ballottaggio riguardava Rugani e Benatia, ma in realtà mai nulla è stato inflessibile. Quelle due partite la Juve le vinse largamente e dando persino una certa soddisfazione all’ estetica, ma il numero di gol incassati – 4 in totale – indica che non possedevano l’equilibrio che l’allenatore gradisce.

Turnover e costo rosa Juventus, ben 18 calciatori hanno giocato per oltre 1.000 minuti

È la forza di un’ipotetica Juventus B che sta facendo la differenza in campionato. Al di là del numero di gol arrivati dalla panchina (nove, ma due nelle ultime due giornate: Douglas Costa a Benevento e Cuadrado contro il Milan) è il ricorso sistematico alle risorse anche più nascoste della rosa a favorire la competitività della Juve sui tre fronti anche se l’effetto si vede soprattutto in campionato, dove Allegri può permettersi il lusso di fare la differenza con gente come Douglas Costa o Bernardeschi, oggettivamente un’ altra cosa rispetto alla stragrande maggioranza dei panchinari della serie A. Allegri ruota tutti, compresi i portieri e i moduli: finora ne ha alternati sei, senza considerare i cambiamenti improvvisati a partita in corso. Il più presente è Higuain, che è anche il solo ad avere giocato più di 3.000′, mentre sono ben 18 ad averne fatti più di 1.000. A parte Höwedes e Caligara, il meno impiegato è Marchisio, che ha comunque giocato 811’ in 16 partite: non tantissimi per lui, ma non pochi per il ventiduesimo elemento della rosa.

Turnover e costo rosa Juventus, i bianconeri hanno il totale ingaggi più alto

La possibilità di Allegri di fare affidamento su un gruppo di potenziali titolari si evince inoltre dal costo della rosa, di gran lunga superiore a quello delle concorrenti. Il totale degli ingaggi dei calciatori bianconeri – al lordo – si attesta sui 148 milioni di euro.

Giocatore Ruolo Stipendio netto 2017-2018 Stipendio lordo 2017-2018 Higuain A 7,5 13,9 Dybala A 7,0 13,0 Douglas Costa A 6,0 11,1 Mandzukic A 3,5 6,5 Bernardeschi A 3,0 5,6 Pjaca (****) A 0,9 1,7 Pjanic C 4,5 8,3 Khedira C 4,0 7,4 Marchisio C 3,5 6,5 Matuidi C 3,5 6,5 Sturaro C 1,5 2,8 Bentacur C 1,0 1,9 Chiellini D 3,5 6,5 Cuadrado (*) D 3,5 6,5 Barzagli D 2,5 4,6 Benatia (*) D 2,8 5,2 Ales Sandro D 2,8 5,2 Lichtsteiner D 2,8 5,2 Howedes D 2,5 4,6 Asamoah D 2,0 3,7 Rugani D 2,0 3,7 De Sciglio D 2,0 3,7 Buffon P 4,0 7,4 Szczesny P 3,5 6,5 Pinsoglio P 0,2 0,4 Neto P 0,0 0,0 Audero P 0,0 0,0 TOTALE 80,0 148,0 (*) in prestito nel 2017 (**) ceduto a gennaio 2017 (***) arrivato a gennaio 2017 (****) ceduto in prestito a gennaio 2018 (*****) in prestito nel 2018

Cifra importantissima, soprattutto se consideriamo che l’unico club a sfondare la barriera dei 100 milioni in ingaggi oltre alla Juve è il Milan: 107,12 milioni, per una stagione di rilancio che sta portando a risultati non all’altezza delle aspettative, dato che molti giocatori non stanno rendendo come sperato.

Giocatore Ruolo Stipendio netto 2017-2018 Stipendio lordo 2017-2018 Bonaventura A 2,00 3,70 Suso A 2,50 4,63 Borini A 2,50 4,63 A. Silva A 2,00 3,70 Kalinic A 3,50 6,48 Calhanoglu A 2,50 4,63 Cutrone A 0,20 0,37 Montolivo C 2,50 4,63 Locatelli C 0,80 1,48 Biglia C 3,50 6,48 Kessie C 2,20 4,07 J. Mauri C 1,40 2,59 Abate D 2,30 4,26 Romagnoli D 2,00 3,70 Zapata D 1,70 3,15 Antonelli D 1,50 2,78 Paletta D 1,00 1,85 G. Gomez D 0,80 1,48 Calabria D 0,60 1,11 Bonucci D 7,50 13,88 Conti D 2,00 3,70 Musacchio D 2,00 3,70 R. Rodriguez D 2,10 3,89 Gabriel P 0,80 1,48 G. Donnarumma P 6,00 11,10 Storari P 1,00 1,85 A. Donnarumma P 1,00 1,85 TOTALE 57,90 107,12

Il Napoli, immediata inseguitrice dei bianconeri e unica squadra rimasta in lotta per il titolo, si ferma a un costo della rosa di 81,59 milioni di euro lordi, quasi la metà rispetto a quello della Juve. Un dato che si riflette anche sul terreno di gioco, dove al contrario di Allegri Maurizio Sarri ha schierato quasi sempre gli stessi giocatori, giunti forse un po’ stanchi al rush finale.

Giocatore Stipendio netto 2016-2017 Stipendio netto 2017-2018 Stipendio lordo 2016-2017 Stipendio lordo 2017-2018 Albiol 2,10 2,10 3,89 3,89 Allan 1,40 1,40 2,59 2,59 Callejon 3,00 3,00 5,55 5,55 Chiriches 1,70 1,70 3,15 3,15 Diawara 1,20 1,20 2,22 2,22 Ghoulam 0,80 3,00 1,48 5,55 Giaccherini (***) 1,50 0,75 2,78 1,39 Hamsik 3,50 3,50 6,48 6,48 Hysaj 0,60 0,70 1,11 1,30 Insigne 1,80 3,60 3,33 6,66 Jorginho 1,60 1,60 2,96 2,96 Koulibaly 0,80 2,20 1,48 4,07 Leandrinho 0,35 0,00 0,65 Maggio 1,10 1,10 2,04 2,04 Maksimovic 1,20 1,20 2,22 2,22 Mario Rui 1,80 0,00 3,33 Mertens 1,20 3,50 2,22 6,48 Milik 2,50 2,50 4,63 4,63 Ounas 0,90 0,00 1,67 Rafael 1,20 1,20 2,22 2,22 Reina 2,50 2,50 4,63 4,63 Rog 1,30 1,30 2,41 2,41 Sepe 0,60 0,00 1,11 Tonelli 0,90 0,90 1,67 1,67 Zielinski 1,50 1,50 2,78 2,78 El Kaddouri 0,60 1,11 Gabbiadini (*) 0,95 1,76 Pavoletti (**) 1,00 1,85 Strinic 1,50 2,78 TOTALE 69,28 81,59 Dati in milioni di euro (*) ceduto a gennaio 2017 (***) in uscita a gennaio 2018 (**) acquistato a gennaio 2017

Addirittura la Roma ha un costo superiore della rosa, che arriva a 89,17 milioni di euro.

Giocatore Stipendio netto Stipendio lordo De Rossi 3,00 5,55 Dzeko 4,50 8,33 Nainggolan 4,20 7,77 Strootman 3,20 5,92 Juan Jesus 2,20 4,07 El Shaarawy 2,00 3,70 Perotti 2,50 4,63 Manolas 2,50 4,63 Fazio 2,60 4,81 B . Peres 1,70 3,15 Florenzi 1,70 3,15 Alisson 1,50 2,78 Gerson 1,00 1,85 Lobont 0,40 0,74 E. Palmieri 0,60 1,11 Karsdorp 1,50 2,78 Under 0,80 1,48 Pellegrini 1,00 1,85 H. Moreno 1,50 2,78 Gonalons 2,00 3,70 Kolarov 2,00 3,70 Defrel (P) 1,80 3,33 Castan 0,70 1,30 Schick (P) 2,50 4,63 Skorupsky 0,80 1,48 TOTALE 89,17 Dati in mln euro (P) Giocatore in prestito con obbligo/diritto di riscatto

Sotto si trova invece l’Inter, con 77,96 milioni.

Giocatore Ruolo Stipendio netto 2017-2018 Stipendio lordo 2017-2018 Eder A 1,80 3,33 Icardi A 4,50 8,33 Karamoh A 1,00 1,85 Pinamonti A 0,50 0,93 Borja Valero C 2,20 4,07 Brozovic C 2,50 4,63 Candreva C 2,20 4,07 Gagliardini C 1,50 2,78 Joao Mario C 2,70 5,00 Perisic C 3,83 7,09 Vecino C 1,70 3,15 Cancelo D 2,00 3,70 D’Ambrosio D 1,60 2,96 Dalbert D 1,20 2,22 Miranda D 3,00 5,55 Nagatomo D 1,30 2,41 Ranocchia D 2,40 4,44 Santon D 1,30 2,41 Skriniar D 1,20 2,22 Vanheusden D 0,10 0,19 Berni P 0,20 0,37 Handanovic P 2,91 5,38 Padelli P 0,50 0,93 TOTALE 42,14 77,96

Infine la Lazio, che nonostante i 51,67 milioni di ingaggi lordi – meno della metà del Milan – si trova momentaneamente al quarto posto, valido per l’accesso alla fase a gironi della prossima edizione della Champions League.