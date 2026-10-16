Ma dove vedere Frosinone-Sassuolo in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN.

Il Frosinone ha iniziato molto bene la stagione e vuole continuare su questa strada anche nella sfida contro il Sassuolo. La squadra di Massimiliano Alvini punta a sfruttare il fattore campo per ottenere un altro risultato positivo e dare continuità a quanto fatto nelle prime giornate. I neroverdi invece cercano un risultato positivo in trasferta dopo il pareggio in casa con il Milan.

La settima giornata della Serie A 2026/27 parte venerdì 16 ottobre con la sfida tra Frosinone e Sassuolo , in programma allo S tadio Benito Stirpe a Frosinone . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Dove vedere Frosinone Sassuolo in tv

Frosinone-Sassuolo sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida della settima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Frosinone Sassuolo in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Frosinone-Sassuolo sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Frosinone Sassuolo in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Frosinone Sassuolo in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Frosinone-Sassuolo è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Frosinone Sassuolo, quando si gioca

L’appuntamento con Frosinone-Sassuolo è fissato per venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 20.45 allo stadio Benito Stirpe a Frosinone. La sfida è valida per la settima giornata della Serie A 2026/27.

I ciociari vogliono sfruttare il sostegno del proprio pubblico per ottenere un risultato positivo, considerando il buon inizio di stagione. Il Sassuolo punta invece a raccogliere punti utili per la classifica.