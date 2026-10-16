L'ex premier del Qatar punta a una quota di minoranza dell'Inter

Al Mirqab non è altro che il family office con sede a Doha che gestisce il patrimonio dello sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani , noto con l’acronimo di Hbj. Si tratta dell’ex premier del Qatar, cugino dell’attuale emiro del Paese. Secondo alcune fonti, i contatti con Oaktree sarebbero ancora a livello verbale. Infatti, non ci sarebbe solo un pretendente.

Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui l’ Inter sia finito nel mirino del Qatar . Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, il club nerazzurro controllato da Okatree è finito sul tavolo di vari soggetti finanziari del paese del Golfo, fra cui Al Mirqab .

Al Thani, inoltre, è un assiduo frequentatore a Milano, dove vive una parte della sua famiglia, e alloggia di norma in un hotel del centro, nel Quadrilatero della Moda. La sua presenza assidua è peraltro giustificata dalle importanti operazioni che lo sceicco ha concluso di recente a Milano e in Italia. Ad aprile, infatti, Al Mirqab ha rilevato per 1,1 miliardi l’80% del palazzo di via Monte Napoleone 8 dal gruppo francese Kering. A giugno, poi, Al Thani ha comprato Villa Certosa dalla famiglia Berlusconi per una cifra stimata in 350 milioni con l’obiettivo di trasformarla in un albergo di lusso.

Insomma, Al Thani è attratto dagli immobili in Italia e l’Inter, insieme al Milan, sta per svelarne uno di immenso interesse: il nuovo San Siro. Inoltre, il club nerazzurro, come testimoniano i numeri del bilancio 2025/26 è una società in utile – per 22 milioni – per il secondo anno di fila con un valore, secondo Forbes, di 1,5 miliardi. Anche se, infine, per Oaktree il valore potrebbe essere intorno ai 2 miliardi come stimato da Football Benchmark.