L'ex premier del Qatar punta a una quota di minoranza dell'Inter

Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui l’Inter sia finito nel mirino del Qatar. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, il club nerazzurro controllato da Okatree è finito sul tavolo di vari soggetti finanziari del paese del Golfo, fra cui Al Mirqab.
Al Mirqab non è altro che il family office con sede a Doha che gestisce il patrimonio dello sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, noto con l’acronimo di Hbj. Si tratta dell’ex premier del Qatar, cugino dell’attuale emiro del Paese. Secondo alcune fonti, i contatti con Oaktree sarebbero ancora a livello verbale. Infatti, non ci sarebbe solo un pretendente.
Al Thani, inoltre, è un assiduo frequentatore a Milano, dove vive una parte della sua famiglia, e alloggia di norma in un hotel del centro, nel Quadrilatero della Moda. La sua presenza assidua è peraltro giustificata dalle importanti operazioni che lo sceicco ha concluso di recente a Milano e in Italia. Ad aprile, infatti, Al Mirqab ha rilevato per 1,1 miliardi l’80% del palazzo di via Monte Napoleone 8 dal gruppo francese Kering. A giugno, poi, Al Thani ha comprato Villa Certosa dalla famiglia Berlusconi per una cifra stimata in 350 milioni con l’obiettivo di trasformarla in un albergo di lusso.
Insomma, Al Thani è attratto dagli immobili in Italia e l’Inter, insieme al Milan, sta per svelarne uno di immenso interesse: il nuovo San Siro. Inoltre, il club nerazzurro, come testimoniano i numeri del bilancio 2025/26 è una società in utile – per 22 milioni – per il secondo anno di fila con un valore, secondo Forbes, di 1,5 miliardi. Anche se, infine, per Oaktree il valore potrebbe essere intorno ai 2 miliardi come stimato da Football Benchmark.