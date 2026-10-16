Via libera della Bce: Unicredit può prendere il controllo di Commerzbank

L’Unione europea, dopo aver ricevuto formalmente la notifica, ha fissato al 16 novembre il termine per esaminare la prevista fusione. A questo passaggio seguirà quello dell’autorità polacca. Il completamento delle procedure e il soddisfacimento delle condizioni necessarie per portare a termine l’offerta sono previsti verso la fine del 2026. A quel punto UniCredit dovrebbe detenere circa il 50% dei diritti di voto nella banca con sede a Francoforte sul Meno e potrà assumerne il controllo.

UniCredit ottiene il via libera della Banca centrale europea (Bce) per aumentare la propria partecipazione in Commerzbank e puntare al controllo della banca tedesca. Per il gruppo guidato da Andrea Orcel si tratta di un passaggio fondamentale nell’operazione, dopo aver portato la propria partecipazione nella banca tedesca a circa il 50% dei diritti di voto previsti al completamento dell’acquisizione. La Bce ha autorizzato UniCredit a superare la soglia del 30% del capitale di Commerzbank e ad aumentare ulteriormente la propria quota, senza limiti massimi. Restano però da completare gli altri passaggi regolamentari necessari per concludere l’acquisizione.

In Borsa , il titolo Unicredit ha aperto la giornata odierna in lieve rialzo a +0,90% a quasi 76 euro per azione , mentre nella giornata di ieri aveva chiuso in netta perdita oltre il -2%.

La decisione, secondo quanto sottolineato dal gruppo di Piazza Gae Aulenti, «rappresenta una tappa fondamentale nell’acquisizione a conferma della valutazione positiva sulla transazione da parte della Bce e della fiducia riposta nei solidi fondamentali di UniCredit e nella sua posizione di forza all’interno del settore bancario europeo».

I cambiamenti sulla governance

Una volta completata l’operazione, Unicredit punta a intervenire anche sulla governance di Commerzbank. L’assemblea straordinaria è attesa all’inizio del 2027, al più tardi entro febbraio, e dovrebbe rivisionare il consiglio di sorveglianza e il consiglio di amministrazione.

Tra i cambiamenti attesi ci sarebbero l’uscita dell’attuale presidente Jens Weidmann e dell’amministratrice delegata Bettina Orlopp. La ricerca dei nuovi vertici sarebbe già iniziata. Nel frattempo, il gruppo italiano ha migliorato i rapporti con Berlino, che detiene quasi il 13% della banca e ha chiesto garanzie precise prima di un’eventuale acquisizione.

Tra le condizioni poste figurano il sostegno alle piccole e medie imprese tedesche, il mantenimento della centralità di Francoforte e la salvaguardia dei dipendenti. Su questo fronte si registra anche un’apertura da parte dei sindacati, che per lungo tempo si sono opposti alla fusione.

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