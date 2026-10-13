Como, Suwarso: «I ricavi dal calcio non bastano. La multiproprietà non fa per noi»

Il Como è atteso, con un netto anticipo sulla tabella di marcia, a disputare la stagione della conferma, almeno sul piano nazionale, dopo aver conquistato nella scorsa annata la qualificazione alla UEFA Champions League. Un traguardo che, come detto, non era previsto nell’ambizioso piano di sviluppo del club nemmeno dalla proprietà indonesiana. Di certo rimane la grande solidità economico-finanziaria della famiglia Hartono che ha speso molo dal suo arrivo a Como. «Aziende come Uber e Netflix hanno investito pesantemente per anni per costruire quello che sono oggi – commenta il presidente dei lariani Mirwan Suwarso a Il Corriere dello Sport –. Una squadra consolidata può cambiare tre o quattro giocatori; noi, di promozione in promozione, nove o dieci ogni volta. Esserci qualificati per la Champions prima del previsto ha creato un’ulteriore necessità di rafforzarsi. Ma guardate in cosa stiamo investendo: giovani con il potenziale di migliorare e crescere di valore». Un salto così repentino verso l’alto ha portato alcuni a temere per quanto riguarda il Fair Play Finanziario: «Stiamo costruendo le fondamenta per ricavi ricorrenti. Quando ci siamo qualificati per la Champions, il nostro primo passo è stato parlare con l’UEFA. Costruire i nostri piani dentro il quadro normativo fa parte del diventare vincenti».

«Stiamo costruendo un ecosistema più ampio, attingendo all’identità del lago, al suo richiamo globale e all’aspirazione che vi è associata – continua Suwarso –. Questo crea opportunità nel merchandising, nell’hospitality, nei viaggi e nel turismo, oltre i ricavi calcistici tradizionali. Vogliamo giocare bene a calcio e vincere, ma Como è anche una destinazione lifestyle. Ignorarlo sarebbe un errore. I soli ricavi calcistici del club sono troppo piccoli per sostenere le nostre ambizioni. Siamo in trattativa con più di 24 organizzazioni fra calcio, tennis e basket. Usando le stesse risorse possiamo crescere oltre quello che prima era un inventario di ricavi finito, verso possibilità quasi infinite. Quell’identità è il fondamento: costruiamo su di essa, così che man mano che il business cresce, Como diventi più riconoscibile e il suo carattere si rafforzi». Sulla multiproprietà e ci sono progetti in atto da parte della famiglia Hartono: «No, non fa per noi. Il nostro focus sarà sempre e soltanto Como. Quello che stiamo sviluppando sono servizi multiclub. Costruiamo competenze qui, dimostriamo che funzionano, e poi le offriamo ad altre organizzazioni. Il retail è un esempio: possiamo aiutare un altro club a sviluppare prodotti e raggiungere i clienti senza possederlo». La Champions è stata raggiunta dal Como, come confermato dallo stesso Suwarso nelle settimane successive al grande traguardo raggiunto, con tre anni di anticipo. Ma sullo scudetto si rimane molto cauti: «Non fissiamo mai obiettivi di ambizione sportiva. La nostra pianificazione riguarda la costruzione di un club finanziariamente sostenibile, che possa permettersi di competere in Europa. La Champions è arrivata prima che il business avesse quella solidità finanziaria. Non prometteremo ai fan titoli o un posto permanente in Champions, ma un club che diventerà finanziariamente solido. Il Como ha attraversato tre fallimenti fra il 2004 e il 2017, non succederà di nuovo». Il motivo dietro alla decisione di investire in un club come il Como e non in Inter, Milan o Roma: «Abbiamo comprato il Como per un progetto legato alla nazionale giovanile indonesiana e la vicinanza a Milano lo rendeva comodo per le riprese di un documentario. Quando le promozioni del club hanno reso quel progetto impraticabile, abbiamo dovuto cambiare rotta e sviluppare il Como stesso per recuperare l’investimento. Cosa è il Como oggi? Direi una piattaforma di sports business con potenziale internazionale».